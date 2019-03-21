Выборы
//exit;
21.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Строительство, Украина, Экономика
Просмотров:

Известный политолог посадил в лужу Порошенко

Политолог Владимир Корнилов высмеял заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что строительство новых станций метрополитена в Киеве забуксовало по вине «российской агрессии».

Эксперт обратил внимание, что с 2014 года Россия под санкциями открыла более трёх десятков станций метро в Москве, тогда как Украина при поддержке «всего цивилизованного мира» в киевском метро не сподобилась ни на одну.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Да, Россия находится под санкциями, при этом, смотрите, это не мешает в Москве открывать одну станцию метрополитена за другой. За годы санкций больше трёх десятков открыто только в городе Москва. А в Киеве за эти же годы «процветания», как нам говорят, замечательной жизни, всеобщей помощи со всего мира, кредитов МВФ, ни одной станции не сподобились открыть, потому что «агрессор Россия» помешал, оказывается. Видимо, «агрессоры» бегали по метрополитену и мешали копать эти станции», – заявил Корнилов в эфире телеканала «Россия-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотя, заметьте, при «злочинной владе» Януковича худо-бедно, но как минимум одну станцию в год открывали. А вот, понимаете, при свободе, демократии, европейских ценностях даже «российский агрессор» может помешать строительству станций», – отметил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть