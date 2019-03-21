Известный политолог посадил в лужу Порошенко

21.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Политолог Владимир Корнилов высмеял заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что строительство новых станций метрополитена в Киеве забуксовало по вине «российской агрессии».

Эксперт обратил внимание, что с 2014 года Россия под санкциями открыла более трёх десятков станций метро в Москве, тогда как Украина при поддержке «всего цивилизованного мира» в киевском метро не сподобилась ни на одну.

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«Да, Россия находится под санкциями, при этом, смотрите, это не мешает в Москве открывать одну станцию метрополитена за другой. За годы санкций больше трёх десятков открыто только в городе Москва. А в Киеве за эти же годы «процветания», как нам говорят, замечательной жизни, всеобщей помощи со всего мира, кредитов МВФ, ни одной станции не сподобились открыть, потому что «агрессор Россия» помешал, оказывается. Видимо, «агрессоры» бегали по метрополитену и мешали копать эти станции», – заявил Корнилов в эфире телеканала «Россия-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотя, заметьте, при «злочинной владе» Януковича худо-бедно, но как минимум одну станцию в год открывали. А вот, понимаете, при свободе, демократии, европейских ценностях даже «российский агрессор» может помешать строительству станций», – отметил политолог.