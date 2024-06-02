Известный правосек предложил скармивать уклонистов крокодилам и отобрать у них имущество
Уклонистов от мобилизации в ВСУ следует лишать имущества, а приграничную реку Тиса – один из самых популярных маршрутов нелегального бегства украинцев а границу – нужно заселить крокодилами.
Такую экстравагантную идею подал член запрещенного в РФ и входящего в состав ВСУ вооруженного добровольческого корпуса «Правый сектор» Борис Овчаров с позывным «Дончанин», разместивший это видео в своем аккаунте в соцсети.
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По мнению праворадикала, закон о мобилизации, который принято считать «драконовским, наоборот – слишком мягкий:
«Я считаю, должны были быть более радикальные санкции: и арест имущества, и арест счетов, и изъятие имущества. Я гораздо жестче делал бы все. И границы я бы… я, конечно, утрирую, но я бы в Тису еще и крокодилов запустил. То есть они не боятся нырять в Тису, сколько их тонет, но они боятся защищать свою семью, свой дом», – заявил Овчаров.
Овчаров не скрывает причину своего беспокойства. По его признанию, если не будет «нормальной мобилизации», у Украины «просто закончится армия». Такое заявление можно считать еще и косвенным индикатором высоких потерь в украинской армии, поскольку надежных и верифицируемых цифр на эту тему в открытом доступе просто нет.
Этот Овчаров вообще интересный ньюсмейкер. Так, именно он призывал к запрету китайской соцсети ТикТок на Украине – потому что именно на ее платформе бойцы ВСУ выкладывают ролики с жалобами на плохое обеспечение и идиотизм начальства.
В целом, такие заявления показательны в том смысле, что являются индикатором массового нежелания украинских обывателей воевать и узости социальной базы поддержки крайнего милитаризма в стране. Другой вопрос – что именно такая позиция сегодня перепредставлена в украинских медиа и именно по ней судят о настроениях украинского общества.
Спасибо!
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