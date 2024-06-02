Известный правосек предложил скармивать уклонистов крокодилам и отобрать у них имущество

Сергей Чижов.  
02.06.2024 10:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1447
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Уклонистов от мобилизации в ВСУ следует лишать имущества, а приграничную реку Тиса – один из самых популярных маршрутов нелегального бегства украинцев а границу – нужно заселить крокодилами.

Такую экстравагантную идею подал член запрещенного в РФ и входящего в состав ВСУ вооруженного добровольческого корпуса «Правый сектор» Борис Овчаров с позывным «Дончанин», разместивший это видео в своем аккаунте в соцсети.

Уклонистов от мобилизации в ВСУ следует лишать имущества, а приграничную реку Тиса – один...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению праворадикала, закон о мобилизации, который принято считать «драконовским, наоборот – слишком мягкий:

«Я считаю, должны были быть более радикальные санкции: и арест имущества, и арест счетов, и изъятие имущества. Я гораздо жестче делал бы все. И границы я бы… я, конечно, утрирую, но я бы в Тису еще и крокодилов запустил. То есть они не боятся нырять в Тису, сколько их тонет, но они боятся защищать свою семью, свой дом», – заявил Овчаров.

Овчаров не скрывает причину своего беспокойства. По его признанию, если не будет «нормальной мобилизации», у Украины «просто закончится армия». Такое заявление можно считать еще и косвенным индикатором высоких потерь в украинской армии, поскольку надежных и верифицируемых цифр на эту тему в открытом доступе просто нет.

Этот  Овчаров вообще интересный ньюсмейкер. Так, именно он призывал к запрету китайской соцсети ТикТок на Украине  – потому что именно на ее платформе бойцы ВСУ выкладывают ролики с жалобами на плохое обеспечение и идиотизм начальства.

В целом, такие заявления показательны в том смысле, что являются индикатором массового нежелания украинских обывателей воевать и узости социальной базы поддержки крайнего милитаризма в стране. Другой вопрос – что именно такая позиция сегодня перепредставлена в украинских медиа и именно по ней  судят о настроениях украинского общества.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть