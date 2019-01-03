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03.01.2019, Севастополь, Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Севастополь, Туризм
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Известный режиссер возмущен закрытием доступа в Херсонес

Известный севастопольский режиссер Андрей Маслов выразил возмущение тем, что новое руководство Херсонесского заповедника впервые за долгие годы запретило доступ посетителей на древнее городище 1 января.

«Впервые за пятьдесят восемь лет своей земной Херсонесской жизни я не смог попасть первого января на территорию Заповедника! Впервые в жизни, Карл, впервые! И вместе со мной – сотни жаждущих потрогать ладонями море, прикоснуться к тысячелетним камням, дышать воздухом Вечности и сделать селфи на фоне Владимирского собора и Базилики! Ан – нет, законопослушные жители Севастополя и россияне, специально приехавшие на Новый год и Рождественские каникулы со всей страны, чтобы, в том числе, прикоснуться к Чуду по имени Херсонес, смогли постоять у закрытых врат и с тихим ропотом разойтись восвояси!» – написал Маслов в своем блоге.

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Он полагает, что решение о закрытии доступа приняла новая и.о. директора заповедника, приехавшая на работу в Крым из Санкт-Петербурга.

«Елена Морозова! Спасибо за вычеркнутый из календаря день 1-го января, 2019 года», – пишет Маслов.

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