Известный российский скульптор спроектирует новый парк в столице Сербии

20.03.2021, Москва, Елена Острякова

Власти Белграда предложили российскому скульптору Александру Руковишникову спроектировать новый парк для сербской столицы.

Об этом в интервью «Федеральному агентству новостей» заявил мэр Белграда Горан Весич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предложил ему спроектировать этот парк, чтобы с ним работали молодые российские и сербские архитекторы и скульпторы, чтобы они учились у вас, как это делается. Для них это будет важным опытом, поскольку потом они смогут делать что-то самостоятельно, а для нас хорошо, если молодые российские и сербские скульпторы будут работать с таким знаменитым коллегой. Так что в этом смысле мы очень довольны», – сказал Весич.

28 января на Савской площади Белшрада состоялась церемония открытия памятника основателю сербской государственности Стефану Немане, созданного Рукавишниковым.

«Александр Рукавишников, мой личный друг и друг президента республики, получил этот заказ на международном тендере. Никто не говорил: «Мы хотим, чтобы этот памятник создавал Александр Рукавишников», — хотя мы имели право и на это, поскольку он действительно скульптор мирового уровня, и для нас была честью его работа в Белграде. Но Рукавишников действительно выиграл международный тендер, в котором участвовали ведущие скульпторы из Китая, России, Словении, Италии. Я счастлив, что у него была возможность поработать в Белграде, поскольку отличительная черта больших городов — дать возможность великим именам мировой культуры и архитектуры работать в них», – сказал Весич.

Установка памятнику Стефану Немане вызвала резкую критику немногочисленных представителей прозападной сербской оппозиции.

«Отчасти это проявление русофобии: звучал вопрос «почему над памятником работает российский художник?». Почему те люди, которые не хотят, чтобы российский скульптор, выигравший на международном конкурсе, воздвиг памятник в Белграде — не думают о том, сколько столичных зданий построили русские? Что это за подход, когда вы говорите не о ценности художественного произведения, а о том, был скульптор русским, немцем, сербом или, уж не знаю, индусом. Это какая-то невероятная вещь, по сути, это частичный расизм, который, к сожалению, является частью повседневной жизни в Сербии, есть у нас и такие люди», – сказал Весич.

Рукавишников — постоянный участник всероссийских и международных художественных выставок. Персональные выставки прошли в Центральном доме художника и в залах Российской академии художеств в Москве, в Музее современного искусства Нассау (США), в Галерее Дилеманна (Бельгия) и в других музеях и выставочных залах мира.

Работы Рукавишникова хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, музея Людвига, Siemens, Hermes, John Wilson, многочисленных частных и корпоративных коллекциях.

В 2014 году Рукавшников публично поддержал воссоединение Крыма с Россией.