02.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Известный русофоб сообщил Украине две скверных новости

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД) по Ирану ставит под вопрос легитимность Будапештского меморандума, на который ссылается Украина, обосновывая свои права на Крым.

Об этом сегодня в украинском еженедельнике «Зеркало недели» пишет научный сотрудник британского Королевского института международных отношений (Чатем Хаус) Джеймс Шерр.

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«Если решение Трампа останется в силе, большинство усилий по сдерживанию Путина окажутся напрасными. Если рассматривать СВПД как “договор, заключенный Обамой”, то с таким же успехом Будапештский меморандум можно считать “меморандумом Ельцина”, и то же самое можно сказать о Парижской хартии, Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Российской Федерацией и о многих других эпохальных документах, подписанных после окончания Холодной войны», – пишет Шерр.

Он советует Украине внимательно следить за событиями вокруг Ирана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поэтому украинцам стоит первыми задаться вопросом о том, как Путин может воспользоваться ситуацией вокруг одностороннего выхода США из сделки по Ирану и возникшими в связи с этим противоречиями между США и Европой», – пишет Шерр.

При этом британец высказывает сомнения в том, что НАТО устоит в гипотетической войне с Россией, если она будет молниеносной.

«Может ли победа в молниеносной, разрушительной войне расколоть альянс и заставить его сесть за стол переговоров с Россией на ее условиях? Найдутся те, кто ответит утвердительно на этот вопрос, особенно если учесть, что Минские договоренности были подписаны в феврале 2015 г. именно после активных наступательных операций российских войск в Восточной Украине», – пишет Шерр.