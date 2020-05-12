12.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Крым, Россия, Украина
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Известный спортсмен переехал в Крым из Киева: Украинские СМИ врут


Утверждения украинской пропаганды о том, что Крым «оккупирован», отсюда бежит население из-за ущемления прав – вранье. Напротив, в республике три государственных языка, а переехать сюда хотят не только россияне, но и жители многих регионов Украины.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил переехавший из Киева в Крым спортсмен Максим Шихалиев, известный также как видеоблогер Тамир Шейх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шейх признался, что является коренным киевлянином и перебрался в Крым вместе с женой – «коренной украинкой». За все годы проживания на полуострове у него не возникло никаких проблем.

«Я сам из Киева, коренной киевлянин. Здесь нахожусь абсолютно свободно, спокойно. И первый момент, когда говорят об «оккупированных территориях» – это что? Это когда все ресурсы выкачиваются и когда все бегут. Здесь как-то ситуация вся наоборот, что ли. То есть, ресурсы закачиваются, и желающих приехать сюда немаленькое количество. В том числе из Украины, и мне пишут об этом регулярно – «как поменять квартиру в Харькове, квартиру в Киеве, дом в Киеве на Крым».

С другой стороны, желающих уехать отсюда практически нет. А цены на недвижимость взвинтили очень серьезно…

В том же Крыму три государственных языка: крымско-татарский, украинский и русский. В том числе я подавал документы в Бахчисарайском районе на украинском языке. И жена у меня – коренная, кореннее некуда, коренная-коренная украинка», – заявил Шейх.

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