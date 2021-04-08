Известный священник потребовал захоронить «пахана» Ленина

08.04.2021, Москва, Максим Карпенко

У современных российских прозападных либералов и большевиков есть много общего – например, отношение к абортам, против которых категорически выступает Православная Церковь.

Об этом на встрече в Москве заявил известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен в том, что люди, пролившие невинную кровь, не имеют права на счастье. Я уверен, что цивилизация, совершающая тихие жертвоприношения неизвестно кому, исчисляющиеся миллионами душ и тел, – это цивилизация скрытого сатанизма, и я жду здесь исцеления проблемы не от законодателей, а от перемены мировоззрения, потому что первым, кто разрешил эту штуку делать в мире открыто и безбоязненно, был непогребенный человек Ленин.

Сегодняшние либералы – чистые коммуняки в части уничтожения безвинных людей, они просто дети коммуняк, их семя, плоть, кровь, отрыжка – все, что хочешь. И мы должны похоронить «пахана».

Я уверен, что нужно, чтобы земля взяла его, проглотила и сделала то, что земля делает с мертвым телом. И мы должны прекратить дела «пахана». Потому что эта свобода на аборты – это паханские штучки, это ленинство.

Если вы ленинист, тогда я буду понимать, с кем я разговариваю. И весь феминизм – это ленинизм, потому что «освободим женщину от кухонного рабства» – это ленинизм. Женщину – в подвал, женщину – в шахту, женщину – в космос, женщину – на ринг — это ленинизм.

Если вы ленинцы, то так и признайтесь в этом. Я, например, терпеть не могу этого фигуранта нашей истории и считаю, что он должен быть погребен по любому обряду. Хоть по калмыцкому, хоть по какому. Отпевать его, правда, никто не согласится. Но убийство детей, которое начал сей человек, нужно прекращать, ибо наш народ уже давно потерял право на счастье», – заявил Ткачев.