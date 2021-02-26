Известный теле-фрик Амнуэль угодил в жернова беспощадной белорусской фемиды

26.02.2021, Москва, Елена Острякова

На известного режиссера-русофоба Григория Амнуэля возбуждено уголовное дело по статье 322 (незаконное пересечение границы).

Об этом в своем телеграм-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органы сообщил журналист Владимир Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Амнуэль дважды (в июле и августе 2020 года) пытался пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области в обход пункта пограничного контроля (по пересечённой местности, с использованием услуг “проводника” из местных жителей). В это время существовали ограничения на въезд в Белоруссию в связи с пандемией.

Как известно, в августе после президентских выборов в Минске и других белорусских городах начались массовые протесты и столкновения с правоохранителями.

Уголовная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Известно, что Амнуэль является обладателем «карты поляка» и недвижимости в Польше и Германии.

Амнуэль прославился скандальными высказываниями на Первом канале о том, что «солдаты Вермахта совершали подвиги» во время Великой Отечественной войны, а также отрицал уничтожение мирных граждан в концлагерях.

Год назад на него подала в суд иск о защите чести и достоинства участница Сталинградской битвы — легендарная летчица Раиса Андронова. Режиссер извиняться отказался.

По данным агентства News Front, Амнуэль за участие в ток-шоу, как минимум, с 2017 года и по настоящее время получает по договору с «Первым каналом» 575 тыс. руб. ежемесячно.