Известный украинский дипломат призвал Зеленского помириться с Россией

17.04.2019, Киев, Максим Карпенко

В случае своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский как русскоязычный человек должен отказаться от курса, навязанного националистами, признать многонациональный вектор внутренней политики и отменить антироссийские законы.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил экс-министр иностранных дел Украины, бывший глава ОБСЕ Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Украине также необходимо примирение со всеми своими соседями.

«Ему необходимо заявить о том, что нужно восстанавливать партнерство и во многих случаях стратегическое партнерство по всему периметру государственной границы Украины, потому что без этого Украина невозможна. Мы ждем заявлений о том, что Украина не для этнических украинцев, а в основе Украины должно лежать многонациональное, многоязычное, многоконфессиональное общество. Каждый пятый в нашей стране не является этническим украинцем.

И сам Зеленский до сих пор испытывает очевидные трудности с украинским языком. Мы должны ждать отмены тех законов, которые вытесняют русский язык и языки национальных меньшинств из государственной и общественной жизни. Вот, мне кажется, что в той или иной форме все это будет произнесено. Если нет – ему нечего делать на парламентских выборах и ситуация вокруг него будет так же обостряться, как и вокруг Порошенко сейчас», – прогнозирует Кожара.