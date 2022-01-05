Известный украинский футбольный клуб заставляют перейти на «мову»

05.01.2022  14:54 (Мск), Киев,
Игорь Шаповалов.  
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Дзен, дискриминация, Политика, Спорт, Украина
Новости Украины

Так называемый языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь должен обратить внимание и наказать харьковский футбольный клуб «Металлист», тренер и руководство которого используют русский язык.

Об этом на своей странице в Facebook заявила координатор проектов «Декоммунизация. Украина» и «Мова.Харьков» Милла Денчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемый языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь должен обратить внимание и наказать харьковский футбольный...

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«Тренер и представители руководства неоднократно давали комментарии СМИ и проводили пресс-конференции на русском. А все страницы клуба до сих пор ведутся на русском, а сайт первой выдает русскоязычную версию. Отправили обращение к Уполномоченному», – написала Денчик.

В местных СМИ также напомнили, что ранее оштрафованным за использование русского языка оказался футбольный клуб из Ровно «Верес» – его игроки давали интервью журналистом на русском.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал из-за того, что футболист Артём Довбик даёт интервью на русском языке.

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