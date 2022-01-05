Известный украинский футбольный клуб заставляют перейти на «мову»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Так называемый языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь должен обратить внимание и наказать харьковский футбольный клуб «Металлист», тренер и руководство которого используют русский язык.

Об этом на своей странице в Facebook заявила координатор проектов «Декоммунизация. Украина» и «Мова.Харьков» Милла Денчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Тренер и представители руководства неоднократно давали комментарии СМИ и проводили пресс-конференции на русском. А все страницы клуба до сих пор ведутся на русском, а сайт первой выдает русскоязычную версию. Отправили обращение к Уполномоченному», – написала Денчик.

В местных СМИ также напомнили, что ранее оштрафованным за использование русского языка оказался футбольный клуб из Ровно «Верес» – его игроки давали интервью журналистом на русском.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал из-за того, что футболист Артём Довбик даёт интервью на русском языке.