Известный украинский композитор развенчал байки о «страшном коммунизме»

29.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Масштабная дерусификация Украины готовилась еще после «оранжевой революции» 2004 года, однако тогда кураторы переворота столкнулись с противодействием населения, которое не верило в антироссийские мифы.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил заслуженный артист УССР, известный композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это пытались ещё сделать в 2004 году, когда была первая «помаранчевая революция», но тогда не выросло ещё поколение, которому можно было впиливать всякие эти «истины», всякую чушь и абсурд, как сейчас. Сейчас уже этим людям по 28-29 лет – это люди, выросшие за время независимости Украины, они всё воспринимают на раз, что украинскую «мову» гнобили, что её запрещали.

Когда говоришь, что, извините, десятки изданий, издательств и десятки периодики было украиноязычных – то, чего сейчас нету! Сейчас бутики да банки – вот в чём ваш патриотизм проявляется. А тогда было всё – и «Радянська жинка», и «Радянський письменник», масса всего, «Музычна Украина» – это всё было! Обязательно все фильмы дублировались на двух языках, я писал два варианта песен к любому фильму – русский и украинский, это было при страшном коммунизме, о котором сейчас говорят, что сплошные расстрелы в ГУЛАГе, да сталинские репрессии.

Понимаете, всё вместе увязали, помножили на события на Донбассе плюс Крым и в результате они слили вместе русский язык и культуру, и политику Кремля. И считается, что русский язык – это язык ползучей агрессии. Это сказал Климкин, сам родом из Курска, министр иностранных дел Украины», – рассказал Быстряков.

«92 процента уже квоты, и всего восемь процентов они оставляют русскому языку. Иначе, чем грандиозная провокация против нашего народа, это назвать нельзя. Потому что попытки стравить у них получаются, они бьют только на «мову».

Если бы при этом при всём улучшалась жизнь и благосостояние народа, открывали какие-то новые промышленные объекты или было что-то ещё задействовано людям, а вместо этого их выпихивают за границу по безвизу по быстрому, а оставшимся внедряют в сознание эти самые постулаты. Это окна Овертона в чистом виде, когда любой абсурд должен восприниматься как данность», – добавил композитор.

«Возможен ли распад Украины при Зеленском после всего, что он сейчас уже назаявлял?» – спросила ведущая канала.

«Это зависит от активности западных областей. Если сейчас этот скандал перейдёт в фазу противостояния, учитывая то, что власть сейчас достаточно слаба, какой-то 1917 год, и здесь перегрызлись эти так называемые элиты в первом поколении, то от этого многое зависит. Потом, чисто логично, если они всё время хотели в Европу, особенно Волынь, Ивано-Франковская, Львовская – так вот вам, пожалуйста, повод хороший. Взяли, отделились и вместе с Польшей пошли.

Они же не хотят в Россию, хотят на Запад. Потому, если где-то что-то там вспыхнет, то всё может быть. Потому что при Зеленском сильнее страна не станет, вот в этом я уверен», – ответил Быстряков.