Известный украинский нацик назвал «жабогадюкингом» законопроект о мобилизации

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Скандальный законопроект с изменениями в мобилизационном процессе, внесённый Кабмином в Верховную раду – это настоящая диверсия против Украины и украинцев.

Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они тестируют, дают заведомо мегазашкваренные какие-то вещи, которые потом будут убраны, для того, чтобы прошли менее, но тоже зашкваренные вещи. Но это тестирование стоит очень дорого. И люди бежать начали из страны массово, из-за чего на границе происходит то, что происходит, и финансы бежать начали. А в воюющей стране лишних миллиардов в обороте не бывает. Я называю внесение этого законопроекта – диверсией против Украины и украинцев. Я не говорю, что там победа [будет], изменят, они его изменят. Это было понятно изначально. Но, во-первых, путь до этих изменений – это путь потерь финансовых, людских. Во-вторых, этот закон, как карета в тыкву, по ходу действий превращается в абсолютно неэффективный механизм, потому что к тому моменту не будет кому его исполнять – такое бегство началось», – заявил экс-депутат.

Он добавил, что перекладывание ответственности за законопроект внутри украинских властей тоже работает во вред Украине.

«Наблюдая, как они перебрасываются – Минобороны на Генштаб, Генштаб – офис, на этот жабогадюкинг, это же вредит стране. Это видят воины, это видят все», – сказал Мосийчук.