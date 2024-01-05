Известный украинский нацик назвал «жабогадюкингом» законопроект о мобилизации

Вадим Москаленко.  
05.01.2024 12:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 873
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Скандальный законопроект с изменениями в мобилизационном процессе, внесённый Кабмином в Верховную раду – это настоящая диверсия против Украины и украинцев.

Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандальный законопроект с изменениями в мобилизационном процессе, внесённый Кабмином в Верховную раду – это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


 «Они тестируют, дают заведомо мегазашкваренные какие-то вещи, которые потом будут убраны, для того, чтобы прошли менее, но тоже зашкваренные вещи. Но это тестирование стоит очень дорого. И люди бежать начали из страны массово, из-за чего на границе происходит то, что происходит, и финансы бежать начали. А в воюющей стране лишних миллиардов в обороте не бывает. Я называю внесение этого законопроекта – диверсией против Украины и украинцев.

Я не говорю, что там победа [будет], изменят, они его изменят. Это было понятно изначально. Но, во-первых, путь до этих изменений – это путь потерь финансовых, людских. Во-вторых, этот закон, как карета в тыкву, по ходу действий превращается в абсолютно неэффективный механизм, потому что к тому моменту не будет кому его исполнять – такое бегство началось», – заявил экс-депутат.

Он добавил, что перекладывание ответственности за законопроект внутри украинских властей тоже работает во вред Украине.

«Наблюдая, как они перебрасываются – Минобороны на Генштаб, Генштаб – офис, на этот жабогадюкинг, это же вредит стране. Это видят воины, это видят все», – сказал Мосийчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть