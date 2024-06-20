Известный украинский националист раскаялся, что голосовал за НАТО

Анатолий Лапин.  
20.06.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Общество, Политика, Украина


Запад лишь манит Украину в Североатлантический альянс, членство в котором в действительности Киеву не светит.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад лишь манит Украину в Североатлантический альянс, членство в котором в действительности Киеву не...

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«Я, когда услышал, что Украина сможет стать членом НАТО после победы над Российской Федерацией, подумал, что, может, что-то не то с психикой у кого-то. Если мы победим Россию, то зачем нам то НАТО? Пускай они тогда к нам вступают. Ну очередная чушь. Никто Украину принимать в НАТО не планирует. Более того, я больше, чем уверен, что история с НАТО поднимается каждый саммит, вывешивается морковка как для ослика, и целая украинская нация бежит за этой морковкой», – сказал бывший «азовец».

«Мы уже в побеге за этой морковкой потеряли территории, потеряли жизни наших людей, теряем страну, но уперто продолжаем бежать. Я предлагаю прекратить быть баранами, бегать за морковками, трезво смотреть на НАТО, на государства-члены НАТО, на наши взаимоотношения. Я считаю ошибкой своей лично свой голос за внесение изменений в Конституцию по НАТО», – заявил Мосийчук.

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