27.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Известный украинский политик оказался педиком

Одиозный депутат Верховной Рады советник главы МВД Украины Антон Геращенко, «прославившийся» сбором данных российских летчиков, бомбивших террористов «ИГИЛ» в Сирии, – гомосексуалист.

Об этом, со ссылкой на своих «друзей в Германии» заявила известная российская певица родом с Украины Лолита Милявская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью украинской журналистке Светлане Крюковой она рассказала, что знает Геращенко по кличке «Антонина».

«Он гей, нет? Слухи ходят. Не знаю, мне, по крайней мере, мои друзья в Германии сказали, что он гей. Просто реальные слухи, и что кличка у него Антонина. Поэтому я ничего не могу сказать. Реально, я приехала в Германию к моим друзьям, они говорят: «О-о-о, это известная личность». Я просто не в курсе, я свечку не держала. Может быть, это слухи и сплетни, я не могу ни за кого из них нести ответственность», – заявила Милявская.

На уточнение от Крюковой, что Геращенко – один из создателей стукаческого сайта «Миротворец», на котором размещена анкета и Лолиты, и Крюковой, Милявская перешла к более жесткой характеристике: «У, тогда он гей, точно. Тогда он гей. Вернее, нет. Слово п…рас лучше подходит. Потому что «гей» — это всего лишь сексуальная окраска человека любого… а это уже пид…стия».

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