Известный украинский политик: Ситуация в Донбассе грозит выйти из-под контроля

28.05.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские СМИ обвиняют в обострении на Донбассе ЛДНР при том, что люди гибнут на территориях, неподконтрольных Киеву.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Георгий Крючков, депутат украинского парламента 3 и 4 созывов, экс-глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинские СМИ говорят, что вот наемники обстреливают и прочее. Но гибнут- то люди с той стороны. Кем надо быть, чтобы обвинять тех, кто находится там, где гибнут?

Что касается приведения вооруженных сил ДНР и ЛНР в боевую готовность, то я не думаю, что непризнанные республики готовятся к наступлению на ВСУ. Они понимают, что это такое, но они дают отпор действиям украинской стороны.

То, что сейчас происходит в этом регионе, я воспринимаю как серьезную опасность. Резко выросло количество погибших и пострадавших на неподконтрольной Украине территории. Идет обстрел, уничтожаются объекты инфраструктуры, которые важны для жизнеобеспечения, поставками воды, электроэнергии. С украинской стороны звучат воинственные заявления, которые не получают соответствующей оценки со стороны высшего руководства, и это очень настораживает. Возможно, все идет к серьезному усилению военных действий.

К сожалению, со стороны украинского руководства не видно серьезного намерения регулировать этот конфликт. Для этого абсолютно ничего не делается. Был обмен удерживаемыми лицами, но это не те действия, которые приводят к каким-то результатам.

Ситуация очень сложная, все это продолжается уже седьмой год, а о людях никто даже не задумывается. Там ведь остались пенсионеры, ветераны, женщины, дети. Я поражен тем, что это никого не волнует. У нас говорят, что территорию эту надо блокировать, лишить водо- и электроснабжения и пусть там люди гибнут, а после этого надо освободить эту территорию. Никого не интересует, что там – миллионы наших сограждан», – сказал Крючков.