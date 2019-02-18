18.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина не имеет сопоставимых с Россией финансовых возможностей для развития спортивной борьбы.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” рассказал украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк, отвечая на вопрос, почему российская сборная по борьбе часто берет первенство на всех возможных чемпионатах.

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“Они просто очень много денег вкладывают в развитие спорта. Даже если посмотреть на их залы, то видно, что туда вкладываются очень большие деньги. У нас, к сожалению, таких возможностей нет. Также страна само по себе очень большая, с множеством федеративных республик, в которых этот вид спорта является национальным. Там мальчишки с раннего детства занимаются борьбой, поэтому очень большая конкуренция в этом плане. Допустим, по вольной борьбе выиграть чемпионат России иногда сложнее, чем выиграть тот же чемпионат мира. Отсюда и все их результаты.

То есть если ты уже выиграл чемпионат России, то на чемпионате мира можешь спокойно претендовать на первую тройку как минимум. Поэтому их результаты и высокие – очень большая конкуренция внутри страны”, – сказал спортсмен.

Отвечая на вопрос, что нужно сделать Украине для развития борьба, он отметил, что в стране нет таких финансов и посетовал, что количество борцовских залов продолжает уменьшаться.

Также Беленюк рассказал, что борцы получают зарплату от министерства молодежи и спорта, уточнив, сколько выходит денег.

“У всех по-разному, в среднем спортсмен моего уровня получает 9 тысяч гривен”, – сказал собеседник издания.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Беленюк раскритиковал Порошенко и выступил против войны в Донбассе.