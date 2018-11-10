Известный военкор ложится в клинику неврозов после ужасов войны в Донбассе

10.11.2018, Санкт-Петербург, Михаил Рябов

Известный военкор и поэтесса Анна Долгарева заявила, что ложится в клинику неврозов. Одной из причин стала психологическая травма после работы на войне в Донбассе.

«Я в среду ложусь в клинику неврозов на Васильевском. Переутомление последних месяцев плюс донбасский посттравматический синдром. Я работала там военным корреспондентом три года, и вот они внезапно подкрались», – сообщила журналистка в своем блоге.

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«Я принимаю таблетки, жду госпитализации.Я пока довольно туповата и иногда прошу повторить мне одни и те же вещи по три-четыре раза. Я пишу бессвязные, как мне кажется, тексты (начальник Леша хвалит, но я вижу, что это мучительная попытка сформулировать простую мысль). Если бы я обратилась к врачу на неделю раньше, было бы намного проще.

Сейчас я хотя бы могу спать, и уже это лучше, чем неделю назад, когда я просыпалась в четыре утра с чувством мучительной тревоги на ровном месте», – рассказывает Долгарева.

Она призывает не бояться прибегать к помощи медиков.

«Пожалуйста, не бойтесь психиатров. Наша психиатрия – не карательная… Пожалуйста, обращайтесь к врачу, если видите, что вам ментально плохо», – призывает Долгарева.