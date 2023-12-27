Известный военкор обрушился на Черноморский флот: «Никак не проявили себя в СВО!»

Большой десантный корабль «Новочеркасск», затонувший после ракетного обстрела в порту Феодосии, как и подобные большие корабли, уже свое отжили, и теперь настало время москитного флота. Старый состав ЧФ по логике развития событий уступит место более маневренным судам, способным ускользать от ракетных ударов.

Такое мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда» высказал военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это логика научно-технического прогресса. Ни в коем разе не собираюсь дискредитировать нашу армию и доблестный флот, но лично моё оценочное суждение, что нынешний флот, и не только у нас, не соответствует реалиям – всё, не нужны уже эти коробки никому большие. Сколько можно шаровой краски списать, я не знаю, коттеджный посёлок можно построить (на эти деньги) и не проверить никак. Пусть мне кто-нибудь напомнит, чем себя доблестно проявил Черноморский флот. Зачем он тогда нужен? Возможно, его не задействуют, потому что не знают, куда его приспособить», – считает военкор.

По его мнению, затраты на содержание кораблей и личного состава ЧФ РФ не оправдываются результативностью их применения.

«Какие десантные операции выполнял этот большой десантный корабль «Новочеркасск»? Уже 2 года идёт СВО, куда он высаживал десант? Чем закончилась его деятельность, к сожалению? В чём смысл его существования, этой огромной коробки, жрущей соляру тоннами, с огромным числом моряков? Сколько стоит одна его бункеровка, стоянка, обслуживание в портах и так далее? Зачем он нужен? Я не понимаю. Кто-то ответит на этот вопрос?» – поинтересовался Стешин.

«Я просто могу ещё два примера привести, что каждый военный конфликт в регионе на протяжении уже больше сотни лет кончался уничтожением Черноморского флота со «времён очаковских и покорений Крыма». Больше сотни лет!» – подчеркнул он.

Для сравнения спецкор предложил рассмотреть результативность применения москитного флота Ирана.

«В ДНР в 2017 году была попытка создать москитный флот на основе лайбов (каботажных лодок), конфискованных у браконьеров. Это не военная была операция, а типа такие учения, приближенные к боевым. Это были серьёзные лайбы, я старый водомоторник, всю Волгу прошёл на четырёхметровой лодочке от истока до Астрахани. И это были серьёзные лайбы с огромными моторами по 200 лошадей, вооруженные станковыми гранатометами, пулемётами. Передвигались очень быстро. И я начал искать аналогии, когда писал про это заметку. Полез в интернет, дай-ка я почитаю по москитный флот Ирана. Все же наслышаны, все знают это словосочетание «москитный флот Ирана», какие-то операции, пленные американские моряки, какие-то даже корабли потопленные – в интернете нет ничего. Ни состав этого флота, ни водоизмещения, ни мощности двигателей, вооружения, ничего нет практически. Только какие-то обрывочные сведения. Про лазерное оружие написано больше. Из чего я делаю вывод, что эта тема очень интересная, актуальная и современная. Мы видели недавно по новостям – опять иранский москитный флот себя проявил. Поэтому она засекречена, никакой информации в открытом доступе нет. Давайте братушек наших иранских попросим, с «Шахедами» они нам помогли, с «Геранями». Давайте посмотрим, уж они не зря этот москитный флот завели. Понятно, что он не годится для таких упитанных военачальников. Они на его фоне смотрятся как-то по-другому. Но мне кажется, именно москитный флот будет актуален в XXI веке, вместе с современными средствами радиоборьбы, беспилотной авиации, которые с этого флота можно запускать, а не с авианосцев», – уверен спецкор.

Он заявил, что как практик, который уже десятый год живет под обстрелами в Донецке, интересуется только тем, как большие корабли, вплоть до авианосцев, помогают наказывать бандеровцев. И приходит к выводу, что никак.

«Почему Черноморский флот не смог отстоять остров Змеиный, с которого контролируется акватория Одесского порта, какие-то там стратегические морские пути. Целый флот! А мы оставили эти островки. Ну, не справились», – заключил Стешин.