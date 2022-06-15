Известный военкор предупредил об угрозе украинского прорыва к Донецку

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Новости Украины

На сегодняшний момент, несмотря на успехи союзных войск на отдельных участках фронта, остается высокой угроза прорыва ВСУ в Донецк с Авдеевского направления.

Об этом пишет в своем блоге известный военкор Юрий Котенок, сообщает корреспондент ПолитНавигатора.

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По его словам, учитывая современные реалии войны, если Украине удастся такой прорыв, то мультипликативный медийный эффект в пользу киевского режима будет очень большим.

«В течение суток по Донецку выпустили более 800 (!) зарядов (ствольная артиллерия и РСЗО). Сколько надо насыпать в ответ и куда, чтобы ответка была адекватной? Таких обстрелов не было никогда с начала конфликта. При сохранении тенденции последствия могут быть еще более серьёзными. Противник не просто утюжит Донецк массированными обстрелами. Они проверяют там, где продавливается. Они понимают, что полноценной ответки нет, потому что многие боеспособные части переброшены на другие направления, могут попытаться дерзко прорваться в направлении Донецка. Понятно, что могут там сдохнуть, но дерзости им не отнимать», – указывает военкор.

По данным, на которые ссылается Юрий Котенок, сегодняшняя численность группировки ВСУ под Донецком составляет 15 тысяч человек на «авдеевском фасе», включая позиции 2-й и 3-й линий в районе Курахово.

Также по данным Котенка, части и отдельные подразделения ВСУ усилены батальонами территориальной обороны (ТрО).

«ТрО из Запорожья — как раз в Авдеевке, ТрО со Львова и Тернополя — в Лисичанске, ТрО Днепр — на Славянском направлении, маньяки из «Кракена» и фрайкора — в районе Золочева и Бакалеи в Харьковской обл., «ССО «Азов» — на направлении Пологи — Токмак Запорожской обл. Это отдельные номерные подразделения, усиленные артиллерией, противотанковыми средствами и средствами ПВО», – пишет военкор.

«Недооценка противника оборачивается потерями и ошибками, которые приходится исправлять новыми потерями», – резюмирует военкор.