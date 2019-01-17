Известный военкор заявил, что Россия нанесла удар по своей репутации

18.01.2019

Депортация из России львовской журналистки Елены Бойко, которую сразу же задержали на Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность, бьет по репутации РФ.

Об этом в “Комсомольской правде” пишет журналист Александр Коц, известный своими репортажами из горячих точек.

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Он признает, что не может понять, почему за 2,5 года в России Бойко не удосужилась оформить себе даже разрешение на временное проживание, не говоря уж о виде на жительство, но при этом не может найти объяснения тому, что Россия выдает человека, заведомо понимая, что там его будут судить «за Россию».

“Ведь есть же простая, передаваемая на генетическом уровне аксиома: русские своих не бросают. «Она нам не своя», – слышу я в ответ. Но я смотрю на дело Бойко глазами обычного россиянина, который ничего не знает ни о прошлом Елены, ни о ее разногласиях с покинувшими Украину соотечественниками. Я знаю женщину, которая эмоционально, порой на грани фола, но все-таки отстаивает близкие мне идеалы. «Против Бандеры, за Крым!» – вот это все. И тут вдруг эту женщину отдают на растерзание тем, кого она все это время обличала с экранов? Моя страна выдает. Как это понять?”, – удивляется автор.

По его словам, можно было наказать ее в РФ, если она нарушала законодательство, а если высылать, то дать возможность выехать куда угодно, но только не на Украину.

“Или того хуже – в соцсетях полно «свидетельств» ее сотрудничества с СБУ. Если это правда, то ты, государство, объясни нам по-человечески, дескать, шпионом оказался телеэксперт. Вот вам доказательства, видеослежка, прослушка, наружка… Только отчего вдруг такая гуманность к шпионам? Тогда судить ее надо было по всей строгости и менять потом на нашего журналиста Вышинского, которого маринуют в застенках на Украине.

Я знаю массу контраргументов, которые мне могут привести. Но ни один из них не бьет простого факта: нельзя выдавать Украине политических беженцев (пусть у них и нет официального статуса), которых будут судить за их убеждения. И даже не потому, что это противоречит Женевской конвенции 1951 года. Это просто не по-человечески. И бьет по репутации страны”, – резюмирует Коц.