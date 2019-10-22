22.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Демография, Медицина, Политика, Украина
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Известный врач в ужасе от последствий работы американки Супрун

Деятельность на посту министра здравоохранения Украины американки Ульяны Супрун, прозванной в народе «Доктор смерть», привела к тому, что страна опустилась с 73-го на 137-е место во всемирном рейтинге оказания медпомощи.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил директор Института сердца, известный украинский кардиохирург Борис Тодуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Медик подчеркнул, что за это же время на Украине вымерли три миллиона пенсионеров.

«Украина за три года управления Супрун скатилась с 73-го места на 137-е, если я не ошибаюсь, по классификации ВОЗ по уровню оказания медицинской помощи. За пять лет Украина потеряла почти три миллиона пенсионеров – с 13 миллионов до 10. Это же не выехавшие за границу люди, это люди, которые умерли. Если мы хотим продолжать такую же реформу дальше с такими же цифрами и результатами, тогда это печальная картина», – заявил Тодуров.

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