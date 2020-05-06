Известный журналист-либерал оправдал присоединение Крыма к России

06.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Присоединение Крыма к России и поддержка республик Донбасса не было ошибкой – когда на Украине произошел путч и свержение власти, Москва почувствовала экзистенциальную угрозу и поступила так, как поступило бы любое сильное государство.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил известный российский журналист Владимир Познер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Я могу вам сказать, как человек, который следит за историей, что когда страна в лице ее руководителей полагает, что ей грозит экзистенциальная опасность, она не обращает внимание ни на какие международные соглашения, правила и так далее.

Конкретный пример – в свое время Никита Сергеевич Хрущев и Фидель Кастро договорились о том, что советские ракеты средней дальности будут размещены на Кубе. Они имели право так договориться – две независимые страны и тем более, что были американские ракеты в Турции, в общем-то, на советской границе. Ну, они так договорились, две независимые страны, два государства так договорились.

Когда США узнали об этом, то президент Кеннеди заявил, что «мы этого не допустим. Если это будет сделано, мы потопим корабли советские, которые везут эти ракеты. И если это будет означать начало третьей мировой войны, значит так тому и быть. То есть он нарушил, можно сказать, мировой порядок – эти страны имели право так говорить, но с точки зрения США размещение советских ракет на Кубе являлось экзистенциальной угрозой. И они сказали: «Нет», – сказал журналист.

Он подчеркнул, что в случае, если бы Россия не забрала Крым, на его территории появились бы базы НАТО и о будущем Черноморского флота можно было бы забыть.

«То, что происходило в Украине, с точки зрения руководства российского, говорило о том, что не сегодня-завтра Украина станет членом НАТО. Если это произойдет, то на российско-украинской границе появятся войска НАТО. То есть, можно сказать, США. Это раз.

Во-вторых, Крым, где в Севастополе базируется российский Черноморский флот, станет базой совсем не Черноморского флота, а, скажем, американского 6-го флота. С точки зрения этих людей это являлось экзистенциальной угрозой. И вот, они поступили так, как они поступили. Это нарушение? Да, конечно, нарушение, это безусловно. Но логика этого нарушения мне понятна», – сказал журналист.

Точно так же, говорит он, Запад признал независимость сербского Косово и поддержал оружием.

«Так что тут бывают очень разные вещи. Вот представьте себе, что в Мексике происходит революция и что к власти приходит правительство антиамериканское. И это новое правительство, опасаясь большого брата северного, обращается к России и говорит: «Слушайте, ребята, вы бы не могли нам одолжить десять дивизий, чтобы они стояли на нашей границе с США. Соединенные Штаты допустили бы это? Ну, не надо даже отвечать на этот вопрос. Примерно так же рассуждали здесь. Будут тут дивизии на нашей границе, мы этого не допустим», – отметил Познер.

При этом, на аргумент Гордона о том, что по этой логике Россия должна отдать Курильские острова Японии, Познер парировал: «Существование Курильских островов в составе России никак не угрожает безопасности Японии. Этого никто не может сказать – ни японцы, ни кто-нибудь другой. Японцы просто говорят: «Это наше исторически и вы должны нам это вернуть». Это другой вопрос».