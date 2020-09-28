Известных фермеров Херсонщины, выступающих против водной блокады Крыма, сдадут в СБУ

28.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Киев проводит политику геноцида как по отношению к крымчанам, так и к украинцам Херсонской области, облагая их непомерными тарифами и репрессируя несогласных.

Об этом в своём блоге написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-депутат сообщил, что ему в руки попал примечательный документ из Министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий Украины».

«Вы знаете, что Херсонская область – это аграрный край. Преступная власть, нынешняя и предыдущая, доказывают фермерам и народу Украины, что блокада Северо-Крымского канала – аж никак не сказывается на рентабельности подачи воды для полива полей жителям области (фермерам) и Украины. Но это совсем не так!

Я хочу, чтобы фермеры и жители Херсона знали правду. Все оно сказывается! Просто от вас скрывают правду. Вместо того, чтобы договориться с Крымом о поставке воды и брать оплату за поданную крымчанам воду, компенсируя затраты и удорожание воды своим потребителям, т. е. Херсонской области, негодяй – замминистра по фамилии Игорь Яременко направляет вот такого содержания письмо губернатору Херсонской области», – написал Журавко.

По его словам, в письме, относительно фермеров, которые возмущаются очередными грабительскими тарифами на воду, Яременко предлагает губернатору Херсонской области Юрию Гусеву «передавать в Управление СБУ в Херсонской области установочные данные лидеров фермеров, вынашивающих намерения организации акций протеста (установленные и согласованные во время визита), для принятия мер в рамках компетенции».

«Вот они – репрессии и преследования! Нельзя перечить власти и отстаивать свои права в бандеровском государстве! Это письмо еще раз доказывает, что власти Украины «выстрелили» сами себе в ногу, а страдает от этого украинский народ.

Так что это и есть доказательство того, что Киев проводит самую настоящую политику геноцида, как с одной стороны, так и с другой стороны: «Воду Крыму не дадим!», а «Своих фермеров и народ разуем догола непомерными ценами и тарифами!» – заключил Алексей Журавко.

Также экс-депутат привёл перевод документа с украинского языка.

«…По результатам визита 08.09.2020 в Херсонскую область заместителя Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игоря Яременко обращаем внимание на проблему отношения сельхозпроизводителей региона к вопросу возобновления поставок воды в оккупированный Крым.

По имеющейся информации, среди фермеров и арендаторов юго-восточных районов Херсонщиины распространены слухи, что увеличение платы за воду для полива сельхозугодий на 30% в 2019 году (в 9 раз с 2015 года) связано с прекращением подачи воды в оккупированный Крым, в результате якобы чего результаты экономической деятельности Управления Северо-Крымского канала (УПКК) Государственного агентства водных ресурсов Украины – убыточны.

В настоящее время отдельные авторитетные сельхозпроизводители из тех, что в апреле т.г. организовывали в Херсоне акции протеста против роста тарифов на воду, вынашивают намерения продолжения аналогичных акций протеста, к чему их подталкивают убыточные, по предварительным оценкам, результаты сельскохозяйственного сезона…».

Чиновник дал команду губернатору через местные СМИ и органы государственной власти и местного самоуправления провести разъяснительную кампанию среди сельхозпроизводителей, с упором на следующие пункты:

«– гипотетическое восстановление подачи воды Северо-Крымским каналом на территорию оккупированного Крыма приведет к обмелению канала и недостатку воды для поливных сельхозугодий Херсонщины, а, следовательно – к дальнейшему росту тарифов;

– прибыльных результатов экономической деятельности предприятий Госводагентства Украины правительство планирует достичь объединением УПКК и Управление Главного Каховского магистрального канала (такие планы в перспективе есть), что не будет требовать повышения тарифов;

– в других южных областях Украины тарифы на поливную воду для сельхозпроизводителей в полтора-два с половиной раза выше, чем в Херсонской области, но поливное сельхозпроизводство остается рентабельным. Херсонские фермеры должны ценить то, что имеют, и запланированное повышение тарифов на 5% – незначительное».

«Установочные данные лидеров фермеров, вынашивающих намерения организации акций протеста (установленные и согласованные во время визита), предлагаем передать в Управление СБУ в Херсонской области для принятия мер в рамках компетенции. Просим сообщить о полученных результатах до 15.10.2020 г. Заместитель министра Игорь Яременко», – распорядился чиновник.