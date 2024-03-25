«Извинения Ивлеевой» оценены в 5 тысяч рублей

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Организатор «голой вечеринки» Анастасия Ивлеева не теряет надежду отмыть свою репутацию, чтобы вернуть себе свободу глумления и доступ к деньгам. По настоянию возмущенной общественности Донбасса туда скандальную блогершу не пустили. Ей пришлось ограничиться выражением сочувствия белгородцам в соцсетях.

Зато Ивлеева сходила на выборы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фото этого события с подписью «та самая дверь», явно отсылающей к голой вечеринке и неуклюжим попыткам оправдаться за ее посещение Филиппа Киркорова. Для увеличения глубины прогиба блогерша заранее оповестила мир о том, что посмотрела послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию – и будет голосовать за него.

Не прошла Ивлеева и мимо такого прекрасного повода для саморекламы как теракт в «Крокус сити холле». Она съездила к мемориалу у руин развлекательного центра, возложила цветы и отписалась в соцсетях.

Почему вся эта активность – лишь показуха, за которой нет искренности. Потому что в эти же дни в Столешниковом переулке Москвы открылся бар «Нюдлз» – переводится как «лапша», но отсылка к изображениям голого тела (ню) очевидна.

Меню в этом заведении назойливо отсылает к скандалу, «прославившему» владелицу 20% акций заведения Анастасию Ивлееву. Ведь любой скандал – прекрасный повод для рекламы.

Поэтому на открытии «Нюдлз» можно было заказать коктейли «Слезы Ивлеевой» (3 литра джин-тоника за 5 тыс руб), «Коктейль с извинениями» (состав примерно тот же, цена 800 р) и коронное блюдо – «Почти голый коктейль» (тоже с джином, тоже 800 р). Чтобы посетитель все правильно понял, в меню напротив этого напитка был пририсован носок – единственный прдмет гардероба, который висел на причинном месте одного из участников вечеринки.

То есть для кого надо – извиняемся, а для кого не надо устраиваем хайп. Скандальные названия из меню потом убрали, но цену покаянию эпатажной блогерши все запомнили. Она, кстати, ждет возобновления расторгнутых было контрактов в кино и рекламе.

«Если дама умудряется шутить над головой вечеринкой, когда ее критиковали за то, что она и гости не замечают жертв СВО, то, значит, такое у человека мировосприятие. Цена ее извинениям – ноль. Видимо, такие же слезы она лила, когда выражала соболезнования Белгороду. Видимо, такие же собиралась лить в Донецке. Как хорошо, что сами люди ее туда не пустили», – написала в своем тг-канале член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

«Как учили нас братья Стругацкие, выражение “фиг тебе” не следует интерпретировать как “дарю тебе этот свежий сочный фрукт”. Относительно же фиги в кармане они нас ничему не учили. И Настю Ивлееву тоже», – грустно иронизирует обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла.