Извинения не помогли: поджигатель админздания в Крыму взят под стражу

09.06.2022  17:44 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Криминал, Крым, Терроризм, экстремизм


Поджигатель здания администрации в селе Пушкино Советского района будет дожидаться решения суда в следственном изоляторе.

Сегодня райсуд определил меру пресечения для 25-летнего нарушителя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поджигатель здания администрации в селе Пушкино Советского района будет дожидаться решения суда в следственном...

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Накануне он признался в содеянном и принес свои извинения крымчанам и односельчанам. Поступок объяснил несогласием с проведение специальной военной операции ВС РФ на Украине. Несмотря на публичное раскаянье, следователь ходатайствовал о заключении молодого человека под стражу, поскольку он может скрыться от суда и органов предварительного следствия.

«Всесторонне изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд пришел к выводу, что указанное ходатайство подлежит удовлетворению, избрав 25-летнему жителю Советского района меру пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в суде.

Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, он стал третьим поджигателем административных зданий в Крыму. Первый случай произошел в Евпатории, где «коктейль Молотова» стал дополнением к облитым стенам администрации голубой и желтой краской. Причем бутылка попала в дежурного, который вышел на крыльцо здания. Такой поступок следствие квалифицировало как покушение на теракт.

Во втором случае объектом поджигателя стало здание военкомата Симферопольского района.

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