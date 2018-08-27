Извинения Порошенко оказались лживыми

27.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Если бы президент Украины Петр Порошенко искренне сожалел о том, что он обманул свой народ, обещая быстрое завершение войны, за что он извинился на прошлой неделе, то вслед за показным раскаянием должны были последовать экстренные меры по завершению конфликта в Донбассе. В противном случае слова президента – это лишь манипуляция общественным мнением.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы эти извинения были искренними, то вслед за искренними извинениями должны идти соответствующие действия. Должны быть соответствующие решения государственной власти о реализации «Минских договоренностей», должны идти действия и решения по компенсации материально, морально всем жертвам этого конфликта, должны идти решения о статусе внутренне-перемещенных лиц и много других государственных решений, которые должны загладить эту вину, которую президент, якобы, принял на себя. Поскольку этих решений нет, к сожалению, это банальная манипуляция общественным мнением», – заявил Бортник.

Ранее Петр Порошенко признал, что обманул население Украины, обещая быстрое завершение войны в своих предвыборных речах. Это вызвало скандал в стране. Так, дипломат, руководитель «Майдана иностранных дел» Богдан Яременко в своем блоге заявил, что, извинившись за старый обман, Порошенко продолжает врать дальше. Его тезис в комментарии «ПолитНавигатору» поддержал киевский политолог Александр Семченко.