«Извини, дорогой!» – в Госдуме объяснили отказ поздравлять Зеленского

20.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Российская сторона не поздравляет Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины, поскольку накануне он озвучил целый ряд антироссийских заявлений.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня удерживает (от поздравлений Владимира Зеленского с инаугурацией – прим. ред.) его предвыборная речь, когда он объяснял, что мы – агрессор, Путин – враг. Что я, должен ему сейчас сказать: «Да, мы тебя поздравляем, дорогой, мы враги, агрессоры, не надо с нами вести переговоры, воюй с нами до победного конца?» – отметил российский политик.

По мнению Журавлёва, Зеленский должен продемонстрировать желание менять ситуацию в отношениях с Россией к лучшему.

«Мы хотя бы с головой дружим. Человек, который ни разу не сказал, что с нами надо вести переговоры, надо садиться за стол и договариваться о добрососедских отношениях, продлять договора, заключать их… Конечно, тогда бы мы поздравили. Но если это не так, то извини, дорогой, посмотрим, как он буде дальше править», – добавил парламентарий.

Напомним, что с 1 июня Россия вводит новый пакет санкций в отношении Украины. Он будет касаться энергетической сферы.