«Извини, друг Володя»: Ставка Лукашенко на Запад не сыграла

15.08.2020, Минск, Артём Агафонов

Вчера тихо, без объяснений и извинений захваченные под Минском 32 российских «богатыря» вернулись в Россию. Почему 32? Потому что у одного из них оказался белорусский паспорт и, соответственно, он остался в Белоруссии. Что с ним – неизвестно.

Россиян арестовывали с большим скандалом, под крики о вмешательстве в белорусские выборы и отправку боевиков для смещения Лукашенко. Генерал Равков, который, между прочим, секретарь Совбеза, фактически заявил о подготовке Россией военного вторжения, сказав, что всего «боевиков» было около двухсот, а под Псковом и Невелем формируются еще две группировки. Белорусско-российские отношения, и так не особо теплые, рухнули чуть ли не на уровень холодной войны.

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Каких-то внятных доказательств вины российских граждан предоставлено не было, оружия при них найдено не было тоже. Весь тот бред, который твердила белорусская сторона про одежду в стиле «милитари», нетипичное для российских туристов поведение и странности с авиабилетами в качестве юридического доказательства вины выглядели фантасмагорично. В общем, любому разумному человеку было понятно, что мотивы захвата россиян были политическими, а позже за ним и вовсе явственно проявились уши украинского СБУ.

170 «боевиков» со знанием снайперского и взрывного дела, которых никак не мог поймать генерал Равков и которые, по словам его и Лукашенко, были отправлены для организации массовых беспорядков, так и не появились. Беспорядки прошли, а «боевиков» из ЧВК «Вагнер» на них никто не увидел. Согласитесь, присутствие специалистов такого профиля и в таком количестве кардинально повлияло бы на ход событий.

Теперь арестантов вернули. Никак не прокомментировав, не отказавшись от предъявленных обвинений и, тем самым, не поставив точку в скандале. Но и на том спасибо. Судьбы людей важнее.

Но это еще не все. В белорусской официальной риторике по теме «российского вмешательства» произошел кардинальный разворот. Вчера в нем винили уже не олигархов и кукловодов, а Навального и его «Открытую Россию», чьи активисты открыто засветились на беспорядках в Минске. Вот так, меньше, чем через две недели после истеричного «битья посуды» Лукашенко делает шаг в сторону Москвы. Извини, мол, друг Володя, не разглядели, кто это был из ваших. Сегодня уже звонил Путину и говорил, что защита Белоруссии – это не меньше, чем защита Союзного государства.

Вот только это был не шаг, а отскок с переобуванием в полете. Ставка на Запад не сыграла. Помпео, с которым он еще недавно обнимался, выборы не признал и призвал провести новые. Европа вводит санкции и намекает на вариант с Тихановской в роли «белорусского Гуайдо». Теперь он вынужден обратиться за поддержкой к России, и слово за ней.

Каким должно быть это слово? Во-первых, нужно четко отделить понятия «Белоруссия» и «Лукашенко». Ставка на Лукашенко, может, и поможет ему продлить свое правление, но оторвет от России народ Белоруссии, для большей части которого Лукашенко уже является узурпатором, причем кровавым, а любые интеграционные соглашения, подписанные с ним, будут встречаться в штыки немалой частью населения и попросту не признаваться международным сообществом, а противоречия в белорусском обществе будут только нарастать.

Лукашенко – уже прошлое. Но Тихановская или Макей – еще не будущее. И они не обязательно станут будущим. Модель транзита власти, навязываемая Западом – антиконституционна. И то, что белорусы поддержали Тихановскую – это иллюзия, которую прозападные силы пытаются выдать за реальность. Тихановская, как политик – ноль. Люди голосовали не за нее, а за новые президентские выборы, с равными условиями для всех кандидатов, прозрачным подсчетом голосов и без репрессий в отношении оппонентов.

Но это же самое может дать другой человек, причем в рамках Конституции, а не революционного беспредела. Конституционный механизм существует. В случае, если президентская должность остается вакантной, исполняющим обязанности президента становится премьер-министр, а выборы проводятся в срок от 30 до 70 дней. Даже раньше, чем обещала Тихановская и без передачи власти темным личностям из ее окружения. Пожалуй, это – последний шанс отвести Белоруссию от пропасти. Дело за малым – убедить Лукашенко.