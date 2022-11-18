Извинимся и попросим НАТО прикрыть нас, – дипломат об украинской ракете в Польше

18.11.2022  17:00 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Галичина, Дзен, НАТО, Польша, Происшествия, Украина
Новости Украины

Падение ракеты в приграничном с Украиной польском городе Пшеводув, унесшее жизни двоих мирных жителей, должно привести к тому, что НАТО будет прикрывать Западную Украину своим ПВО.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Падение ракеты в приграничном с Украиной польском городе Пшеводув, унесшее жизни двоих мирных жителей,...

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По мнению Павлюка, даже если признать, что на территорию Польши упала украинская ракета, все равно НАТО должно взять под контроль приграничье.

«Посмотрим, если это действительно была наша ракета, то будем принимать меры, будем извиняться, будем совместно делать выводы. Но я надеюсь, что этот обстрел Польши даст возможность нам в будущем, что будет создана какая-то территория, где страны НАТО будут защищать небо минимум 50 километров. Я надеюсь, что это будет…

Я надеюсь, что эта трагедия, которая произошла, там погибли невинные люди, все-таки будет принято решение контролировать, помогать нам контролировать, по крайней мере пограничные территории», – заявил Павлюк.

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