Извращенцы и насильники: Российские либеральные СМИ погрязли в секс-скандалах

14.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Мода на обвинения в сексуальных домогательствах докатилась до России. По иронии судьбы первыми фигурантами подобных скандалов стали представители либеральных СМИ, отстаивающих подобного рода западные ценности.

Выяснилось, что поборники демократии и прав человека в России отнюдь не чужды сексуального насилия и славятся распущенным поведением.

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Первой ласточкой череды секс-скандалов стали обвинения от пользовательниц твиттера в отношении шеф-редактора рупора беглого российского олигарха Михаила Ходорковского – «МБХ Медиа» Сергея Простакова. Девушки рассказывали про то, как журналист грубо приставал к ним на вечеринках и распускал руки. Одна из них поведала и вовсе жуткую историю про то, как на вечеринке на квартире Простакова его приятели изнасиловали подвыпившую барышню:

«Она напилась на вписке у Простакова, и ее изнасиловали несколько человек. В этом немного поучаствовал Золотов (фоторедактор «МБХ Медиа»), Простаков сидел рядом на подоконнике и ……. Потом наутро мальчишки позвонили ее парню, отвезли к нему на такси и дали пинок на выходе из машины».

После того как поднялся скандал, Андрей Золотов сразу же попытался перекинуть ответственность на других: «Был групповой секс по обоюдному согласию, в котором я не участвовал».

В свою очередь Сергей Простаков попробовал все объяснить неким своим пограничным состоянием после вечеринки и, естественно, сказал, что никакого непотребства на подоконнике с его стороны не было:

«Мне очень тяжело писать этот текст. Но я должен отреагировать на то, что происходит сейчас в российском твиттере и объясниться. Что происходило в тот злополучный вечер у меня в квартире? С какого-то момента я этого абсолютно не помню….

В твиттере также прозвучало несколько упреков в неподобающем поведении. Я принимаю эти упреки. Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным….

Благодаря усилиям многих женщин сейчас к проблеме подобного мужского поведения приковано огромное внимание. Надеюсь, мы, мужчины, будем меняться в лучшую сторону. В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором «МБХ медиа». Прошу прощения у читателей, коллег и друзей — у всех, кого я подвел», – написал в своем твиттере либерал.

Сергей Простаков. Сидел на подоконнике и никого не трогал.

После этого обвинения в адрес российских прозападных либеральных журналистов полились как из рога изобилия.

Так, «героями» следующих историй стали бывший и действующий сотрудники еще одной организации Ходорковского – «Открытой России», Руслан Гафаров и Александр Захаров. Первого обвинила в изнасиловании в 2018 году пресс-секретарь Центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова, оговорившись, что тот извинился перед ней спустя два года. Впоследствии аналогичные истории о Гафарове рассказали и другие барышни, говоря, что тот всегда нагло домогался до всех новеньких юных девочек, приходивших за правдой в «Открытку» – клоаку Ходорковского.

«Я оказываюсь на кровати, когда он стаскивает с меня трусы, – насказала про манеру «ухаживать» другого сотрудника «Открытой России» Александра Захарова пользовательница твиттера. – Я пытаюсь их удержать, я говорю ему «нет», но он в ответ лишь говорит: «Я тебя …..». Он стаскивает их с меня, и я оказываюсь до конца голой».

Про журналиста «Медиазоны» Павла Никулина одна из пользовательниц поведала, что тот принудил ее к сексу.

Но самой экзотические истории рассказали про журналиста оппозиционного телеканала «Дождь», открытого гея, заукраинца и активного «борца с режимом» Павла Лобкова, в 2017 году вышедшего на Пасхальной неделе на улицы Москвы в костюме полового члена (см. заглавное фото).

«Знайте – журналист Павел Лобков (далее нецензурно) лез ко мне целоваться, когда я стажировался на «Дожде», трогал мои руки, говоря, что я накаченный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации, – написал журналист «МБХ-Медиа» Александр Скрыльников. – Я говорил, что мне неприятно, и я знаю к кому меня влечет, но он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками».

Впоследствии другие пользователи твиттера рассказали о других случая домогательств Лобкова к парням.