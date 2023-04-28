Извращение по-европейски: Спасение детей от ужасов войны объявлено… геноцидом

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Парламентская ассамблея Совета Европы обвинила Россию в акте геноцида.

Соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», принято на пленарном заседании ПАСЕ, где проголосовали за резолюцию под громким названием «Депортации и насильственные перемещения украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированную территорию Украины: создание условий для их безопасного возвращения, прекращение этих преступлений и наказание виновных».

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«Ассамблея подчеркивает, что насильственное перемещение детей из одной группы в другую с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида в соответствии с пунктом (е) статьи 2 Конвенции о геноциде 1948 года, что совпадает с задокументированными доказательствами депортации и насильственного перемещения украинских детей в Российскую Федерацию или на территории, временно находящиеся под российской оккупацией», – отмечается в документе.

Среди прочего, речь идет о воспитанниках детдомов и детях с инвалидностью из специализированных учреждений, которые были эвакуированы из охваченного боевыми действиями Донбасса в Россию.

Кроме того, ПАСЕ потребовала, чтобы Международный уголовный суд привлек Россию за это к ответственности.

«Ассамблея также поддерживает необходимость тщательной фиксации, сбора и оценки доказательств преступления геноцида, как это предусмотрено Римским статутом и Конвенцией о геноциде. Ассамблея поддерживает расследование и привлечение к ответственности за государственную политику насильственного перемещения и депортации украинских детей Российской Федерацией, а также потенциальные действия Украины в Международном уголовном суде и Международном суде ООН», – гласит резолюция.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ПАСЕ «снова подтвердила свой статус «королевства двойных стандартов».

«Выходя год назад из Совета Европы и покидая его Ассамблею, мы не предполагали даже до какой степени деградации дойдёт оставшаяся там русофобская масса. Называть «геноцидом» спасение малышей из-под обстрелов, а до этого 8 лет не замечать истребления Киевом населения ДНР и ЛНР, замалчивать трагедию в Одессе и признавать нацистскую хунту демократическим правительством – моральное уродство высшей пробы. А эти самые авторы резолюции знают что-то про «Аллею Ангелов» в Донецке, где каждое имя погибшего ребенка от рук украинских военных буквально кричит о реальном геноциде? Тот случай, когда нельзя оправдать политическую слепоту и лицемерие. Или, по логике ПАСЕ, лучше мертвые дети, чем дети, спасённые Россией?», – возмущается Слуцкий.

А вот президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Ассамблеии и объявил действия России «попыткой уничтожить саму сущность украинцев».

«Очень интересное заявление В. Зеленского, – комментирует ситуацию экономист Андрей Суздальцев. – Получается, вывоз детей из обстреливаемого ВСУ Донбасса является «попыткой уничтожить саму сущность украинцев», и Россию можно привлечь за «геноцидную политику против Украины». Но вот возникает вопрос: «Обстреливать и убивать детей Донбасса не является геноцидом против Украины?». Между прочим, обстреливают до сих пор. Или вот закрывать русские школы и запрещать русский язык в сфере услуг не является «геноцидом против русского народа». Ах, извините, ведь русских можно просто убивать…».

Доволен принятым решением и экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

«Принятие этой Резолюции существенно расширяет круг стран, где Путин и Львова-Белова должны быть арестованы и отправлены в Гаагский Трибунал. Важно: ордер, изданный Международным Уголовным Судом, не имеет сроков давности!», – написал Огрызко.

Впрочем, бБелорусский политолог Александр Шпаковский называет ПАСЕ «совершенно бессмысленной организацией, существующей для легализации политического туризма.

«Решения ПАСЕ не имеют никакой юридической силы и механизма имплементации. Степень влияния этой структуры сравнима со знаменитой Лигой сексуальных реформ», – отмечает Шпаковский.