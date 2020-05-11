Извращенная логика: белорусские эксперты оправдывают разворот от России к Западу празднованием Дня Победы

11.05.2020, Москва, Елена Острякова

Россияне в восторге от военного парада в Минске, белорусский президент Александр Лукашенко одержал «символический триумф».

Об этом в своем телеграм-канале написал близкий к власти белорусский политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После мощного символического триумфа Лукашенко с парадом, давить на него – это раскалывать собственное общество, симпатии значительной части которого на его стороне. Что особенно нежелательно перед голосованием о поправках в Конституцию. Начинать очередную информационную кампанию дискредитации Беларуси и Лукашенко – это качать уже внутреннюю ситуацию в России и ещё больше толкать белорусов в объятия Запада», – написал Дзермант.

Этот пост находится в явном противоречии с текстом другого лукашенковского политолога Петра Петровского в «Фейсбуке». Он сетует на то, что российские телеканалы не только не транслировали «батькин парад», но даже не показали сюжетов о праздновании Дня Победы в Белоруссии.

«Единственными источниками информации для россиян о Параде Победы в Минске, сопоставимым с федеральными каналами, стала МГТРК «Мир», которой из-за своего межгосударственного статуса по долгу положено освящать события в странах бывшего СССР. Межгосударственный телеканал Союзного Государства БелРос транслировал парад и широко освещал празднования Победы в Минске», – пишет Петровский.

Он указывает на то, что телевизионщики в Казахстане и Кыргызстане дали позитивные сюжеты о праздновании Дня Победы в Минске. Нашлись теплые слава у белорусского политолога и для украинского телеканала КРТ, который транслировал парад Лукашенко, закрывая черными квадратами «коммунистическую символику».

«Теперь возникает главный вопрос, почему главный, стратегический союзник Беларуси не показал ни Парад Победы в Минске хотя бы в виде отличного сюжета, ни празднества 75 годовщины в Минске?», – вопрошает Петровский.

Несмотря на кажущееся противоречие, посты обоих «батькиных экспертов» преследуют общую цель – вызвать у белорусского читателя негативное отношение к России, которая, по словам Лукашенко, «завидует» белорусскому параду.

Не случайно Алексей Дзермант, начав с Дня Победы, пришел к тому, что Белоруссия разворачивается от России на Запад. По его словам, Минск активно готовится к альтернативным поставкам энергоносителей через Украину, Польшу и Прибалтику.

«В Минске всё меньше надеются на возможность нормально договориться по ценам, создать единый рынок нефти и газа в ЕАЭС в стратегических интересах всего Союза, найти взвешенный подход к ценообразованию. Информационное давление через различные СМИ тоже воспринимается как недружественные действия.

В США, Великобритании и Польше это очень нравится. Это создаёт почву для постепенной отвязки Беларуси от России, переориентации на западные рынки, создание в белорусском обществе прослойки чиновников и предпринимателей, ориентированных на них и, как итог, привлечение Беларуси к себе после ухода Лукашенко, который они также надеются ускорить», – пытается напугать Дзермант.