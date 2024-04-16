«Изыди, зверь» – Стефанчук всей своей тушей заклинает Россию в ПАСЕ

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Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил сегодня с яростной русофобской речью.

С нападками на Россию он обрушился с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие коллеги, давайте будем честны сами с собой. Цивилизационная пропасть разделяющая нас и Россию просто гигантская – и по своей глубине, и по иллюзиям об этом агрессивном ненавистном и незаконном существе. Исчезни, зверь, который терроризирует и запугивает весь мир, нарушая международные нормы и правила. Это государство не ценит жизни других людей и своих собственных граждан. Поэтому, друзья, мы должны действовать немедленно!», – визжала свинья.

Стефанчук призвал создать специальный международный трибунал по «преступлениям России». Упыханный кекс традиционно попросил у государств Европы танки и системы ПВО – «как в Израиле».

Он также обвинил Европу в том, что она, по сути, финансирует войну, так как «санкции прошли, потому что они не действуют». Полупустой зал евро-фашистов аплодировал ему стоя.