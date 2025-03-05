Изымаем 300 миллиардов у России и отдаём Украине на дроны – генерал Петреус разработал «идеальный план»
Страны западного блока должны увеличить финансирование Украины, чтобы она могла производить и запускать по России больше дронов.
Об этом в эфире канала «Chamber of Commerce» заявил экс-директор ЦРУ при президенте Бараке Обаме, генерал армии США Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос о том, во сколько обойдется обеспечение безопасности Украины. Что нам нужно, чтобы заключить эту сделку?», – спросил ведущий.
«Ну, в идеальном мире мы бы обеспечили Украине такое преимущество перед Россией, которого у нее сейчас нет. Это означало бы, что мы должны помочь Украине настолько, чтобы она смогла изменить динамику на поле боя. Чтобы Путин наконец понял, что он не может добиться дополнительных успехов, не заплатив за это слишком высокую цену.
Для этого нужна дополнительная поддержка, финансирование, помощь в обеспечении безопасности и так далее. От Европы, от США», – сказал Петреус.
«И в идеале это должно включать большую часть, если не все, из замороженных активов России на сумму 300 миллиардов долларов, которые находятся в европейских банках, и которые можно было бы конфисковать и передать Украине.
Не забывайте, что их собственная военная промышленность за эти годы сильно выросла. На самом деле я уже в пятый раз с 2022 года приезжаю на Украину, в том числе, чтобы принять участие в масштабной выставке украинских производителей БПЛА.
Они могут сделать даже больше, чем уже сделали. Только в прошлом году было произведено 1,6 миллиона беспилотников. Они могут увеличить производство, если получат дополнительные деньги», – добавил генерал.
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