Изымаем 300 миллиардов у России и отдаём Украине на дроны – генерал Петреус разработал «идеальный план»

Вадим Москаленко.  
05.03.2025 17:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2267
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Страны западного блока должны увеличить финансирование Украины, чтобы она могла производить и запускать по России больше дронов.

Об этом в эфире канала «Chamber of Commerce» заявил экс-директор ЦРУ при президенте Бараке Обаме, генерал армии США Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока должны увеличить финансирование Украины, чтобы она могла производить и запускать по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Вопрос о том, во сколько обойдется обеспечение безопасности Украины. Что нам нужно, чтобы заключить эту сделку?», – спросил ведущий.

«Ну, в идеальном мире мы бы обеспечили Украине такое преимущество перед Россией, которого у нее сейчас нет. Это означало бы, что мы должны помочь Украине настолько, чтобы она смогла изменить динамику на поле боя. Чтобы Путин наконец понял, что он не может добиться дополнительных успехов, не заплатив за это слишком высокую цену.

Для этого нужна дополнительная поддержка, финансирование, помощь в обеспечении безопасности и так далее. От Европы, от США», – сказал Петреус.

«И в идеале это должно включать большую часть, если не все, из замороженных активов России на сумму 300 миллиардов долларов, которые находятся в европейских банках, и которые можно было бы конфисковать и передать Украине.

Не забывайте, что их собственная военная промышленность за эти годы сильно выросла. На самом деле я уже в пятый раз с 2022 года приезжаю на Украину, в том числе, чтобы принять участие в масштабной выставке украинских производителей БПЛА.

Они могут сделать даже больше, чем уже сделали. Только в прошлом году было произведено 1,6 миллиона беспилотников. Они могут увеличить производство, если получат дополнительные деньги», – добавил генерал.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить