Изымаем 300 миллиардов у России и отдаём Украине на дроны – генерал Петреус разработал «идеальный план»

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Страны западного блока должны увеличить финансирование Украины, чтобы она могла производить и запускать по России больше дронов.

Об этом в эфире канала «Chamber of Commerce» заявил экс-директор ЦРУ при президенте Бараке Обаме, генерал армии США Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос о том, во сколько обойдется обеспечение безопасности Украины. Что нам нужно, чтобы заключить эту сделку?», – спросил ведущий.

«Ну, в идеальном мире мы бы обеспечили Украине такое преимущество перед Россией, которого у нее сейчас нет. Это означало бы, что мы должны помочь Украине настолько, чтобы она смогла изменить динамику на поле боя. Чтобы Путин наконец понял, что он не может добиться дополнительных успехов, не заплатив за это слишком высокую цену. Для этого нужна дополнительная поддержка, финансирование, помощь в обеспечении безопасности и так далее. От Европы, от США», – сказал Петреус.