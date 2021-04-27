«Изысканно, но настойчиво» – полиция придёт ко всем митинговавшим навальнистам

27.04.2021, Москва, Елена Острякова

Полиция начала обходить участников несанкционированных мероприятий в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального 21 апреля по местам проживания, работы и учебы и составлять протоколы.

Процесс приобрел резонанс после того, как в участок попали сначала либеральный поэт Дмитрий Быков и психолог Леонид Гозман, а затем и журналисты главных рупоров протеста: телеканала «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы», «Новой газеты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оппозиционные селебрити видимо предвидели подобный вариант. Наблюдатели отмечали, что 21 апреля в отличие от прошлых акций, знаменитостей почти и не было. При этом тот же Быков признался, что вышел только потому, что не хотел голодать из солидарности с Навальным.

«Я вышел для того, чтобы хоть как-то участвовать либо в освобождении Навального, либо, по крайней мере, в доступе врача к нему. Сейчас очень многие люди пытаются его спасти, деля с ним голодовку. Но если я сейчас начну, подобно Виктору Косаковскому, например, публично голодать, ничего, кроме грязных шуточек государственной пропаганды, это не вызовет», – заявил поэт в эфире «Эха Москвы».

А вот Гозман от своих оппозиционных взглядов в полиции тут же отказался.

«У меня поинтересовались, участвовал ли я в несанкционированной акции, я ответил, что шел просто по улице», – рассказал психолог в эфире того же радио.

Быкова, Гозмана и журналистов довольно быстро отпустили. Как дела у рядовых протестующих, либеральные СМИ не сообщают. Но очевидно, что на следующую акцию народа выйдет еще меньше, чем 21-го.

«Мораль кремлевской басни: даже если вы журналист, на несанкционированной уличной акции лучше не появляться. Затопчут – в разных смыслах», – резюмирует в своем телеграм-канале политолог Станислав Белковский.

По данным работавшего ранее в силовых структурах политолога Сергея Карнаухова, полицией выявлено более 70% участников несанкционированной акции. Известны их имена, места жительства и работы. Каждому задержанному предъявляется видео, на которых зафиксированы факты административных, а порой и уголовных преступлений.

«Мы наблюдем полное изменение тактики работы наших силовых органов. Зная, кто стоит за деятельностью нашего государства по недопущению расползания экстремизма, у меня нет никаких сомнений, что работа будет вестись в таком же формате и будет такой же изысканной, но абсолютно настойчивой. Будет сделано все, чтобы окончательно локализовать попытки западных структур использовать островки и осколки того, что мы называем оппозицией для ведения подрывной работы. Что произошло на улицах последний раз? Полиция никого не трогала. Это вызвало колоссальное недоумение у протестующих. Они обошли все углы города, им нужна была кровь износу картинка. Нужно было хоть что-то начать на Западе, чтобы начать атаку на Россию на тему избыточное применение силы», – сказал Карнаухов в эфире youtube-канала Соловьев.live.

По его оценке, главными рассадниками экстремизма в России являются Екатеринбург и Санкт-Петербург.