«Javelin» vs «Владимир»: львовские десантники хвалятся, что подбили два русских танка
16.06.2022 08:04 (Мск), Киев
Львовские десантники якобы уничтожили два современных российских танка Т-90 «Владимир» из американского ПТРК «Javelin».
Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск Украины в соцсети.
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«Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 «Владимир» из ПТРК «Javelin», – говорится в сообщении ДШВ в Telegram.
Также украинские десантники утверждают, что «воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов».
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