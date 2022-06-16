«Javelin» vs «Владимир»: львовские десантники хвалятся, что подбили два русских танка

16.06.2022  08:04 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Львовские десантники якобы уничтожили два современных российских танка Т-90 «Владимир» из американского ПТРК «Javelin».

Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск Украины в соцсети.

Львовские десантники якобы уничтожили два современных российских танка Т-90 «Владимир» из американского ПТРК «Javelin»....

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«Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 «Владимир» из ПТРК «Javelin», – говорится в сообщении ДШВ в Telegram.

Также украинские десантники утверждают, что «воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов».

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