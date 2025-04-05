В украинском паноптикуме, пожалуй, никто не сравнится в потужности изрыгаемой хуцпы в единицу времени с лохотронщиком и бывшим продавцом чудесных пирамидок Дмитрием Гордоном (в РФ признан экстремистом и террористом). Даже такие одиозные рупоры на службе ОП, как Арестович и Подоляк, скромно курят веник в тот момент, когда пасть открывает плешивое штопаное изделие №2, с апломбом несущее украинским селянам очередной «гарантированный прогноз» о скорой «пэрэмоге», «поражении Путина» и о том, как потасканный, но неизменно находчивый ловкач Вовка Зеленский набутылил всех – и союзников, и противников – от Москвы и Вашингтона, транзитом через Пекин и Брюссель, далее везде…

Накал маразма в исполнении Гордона превосходит все мыслимое и немыслимое вранье, затыкая за пояс порой самого Геббельса. Насколько известно, ни один из «прогнозов» Гордона так и не сбылся даже в отдаленном виде. Это и бодрая обещалка «Ракеты у Москвы скоро закончатся», «Трамп в течение месяца растопчет Путина», «война закончится уже 30 декабря», «капитуляция Кремля неизбежна», а также «южные области РФ войдут в состав Украины».

Клевещут, будто бы основными заказчиками эпических баянов в исполнении Гордона являются ОП и СБУ, однако – внезапно! – в марте-начале апреля тональность «инсайдов» и «прогнозов» бандеровского медиаскунса радикально изменились.

Судя по тому, что отныне Дмытро топит против ТЦК и «знает за подполье», плешивый хуцпарь решил поиграть в новые игры.

Новый Гордон озадачился вопиющими нарушениями прав человека в ходе дичайшей «могилизации», вооружившись критикой ТЦК украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Помимо повторения эхом заклинаний Лубинца «доколе?!» о «проявлениях насилия и злоупотреблениях властными полномочиями», Гордон в бложиках начал размещать «инсайды» об акциях пророссийского подполья на Украине и даже выложил QR-код, перенаправляющий интересующихся на веб-страницу движения антибандеровского сопротивления «Дозор». Событие прямо-таки удивительное!

«Дозор» – подпольная организация антибандеровского сопротивления, действующая на территории Украины. Активисты противодействуют мобилизации, саботируют железнодорожную, логистическую инфраструктуру, центры связи, транспортные средства ТЦК и места дислокации людоловов.

Странички с QR-кодом с отсылкой к «Дозору» Гордон вскоре потер, однако у наблюдателей за работой профессионального хуцпаря и шулера все ходы записаны.

Зачем Гордону понадобился столь резкий, хотя и скоротечный, разворот, остается только догадываться. Не исключено, конечно, что лохотронщик решил немного поиграть во фронду, изобразив переобувание в прыжке. Послать сигнал, так сказать.

Наперсточник Гордон любит бабло, но и чутко держит свой свинячий пятак по ветру. А ветер таков, что из «обкома» в адрес ОП доносятся слова весьма обидные, Европа под воинственный вой все тужится родить на свет «мир через дупу», но боится порвать очко на виду у всего прогрессивного человечества. Внутри Украины ненависть к режиму Зеленского и его прислужникам уже достигла предела, за которым рукой подать до социального взрыва.

Попытка Дмытра изобразить на пару секунд фрондирующего хлопчика выглядит крайне слабо. На скрине видно, что ссылка с QR-кодом на страничку подполья не имеет комментариев и легко может быть списана на «нечаянную ошибку». Да и скорость, с которой ссылка была удалена, показывает, что «оппозиционер» до икоты перепугался возможных оргвыводов со стороны кормильца.

Перед Гордоном и ему подобными стоит без преувеличения сложнейшая задача – пропетлять между каплями и не попасть в жернова, когда придет время драпать к польской границе. Показать из кустов QR-код сопротивления на пару секунд – это не искупление грехов. Скорее, отягчающий трусостью вину эпизод.

Будем наблюдать, какие метания с ухищрениями предпримет дальше запомоенный выше крыши штопаный Гордон.