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Президент Румынии Клаус Йоханнис в истории с передачей Украине комплексов Patriot показал себя глупым и недееспособным. Он с треском проиграл выборы генсека НАТО и окончательно потерял лицо.

Об этом пишет на своей странице в соцсети румынский публицист Адриан Ончу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Румыния, в отличие от Венгрии, не получила от НАТО ни единой уступки. Пока Виктор Орбан вел переговоры с Марком Рютте о нейтралитете Венгрии в отношении конфликта на Украине, президент Йоханнис хранил молчание, а затем с позором снялся с гонки за пост генсека НАТО – когда уже было очевидно, что все относятся к нему как к уроду», – отмечает он.

Позиция Марка Рютте, который станет главой НАТО, относительно участия Венгрии в войне против России не будет отличаться от позиции, озвученной действующим генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом:

«Премьер-министр Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в усилиях НАТО, и я принимаю эту позицию. И я рад, что мы с премьер-министром договорились об условиях неучастия Венгрии в поддержке НАТО Украины. Ни один венгерский гражданин не будет принимать участие в этих мероприятиях, и для их поддержки не будут использоваться венгерские средства».

Таким образом, Орбан, по словам Андриана Ончу, красиво вышел из дилеммы «либо с русскими, либо с американцами».

В отличие от Венгрии, Румыния продолжает демонстрировать полную поддержку режима Зеленского за счет стратегического партнерства с США и в надежде, что Молдова станет частью Евросоюза, а граница по Пруту станет символической.

«Ничего необычного. Всего лишь приближение к Кишиневу на несколько лет раньше запланированного срока», – отмечает публицист. По его словам, в стремлении достичь так называемой «цели страны» (полностью отличающейся от объединения с Молдовой, о котором так мечтали в Бухаресте), Румыния, похоже, готова на жертвы и беспрецедентные унижения. «Наши марионетки из Бухареста лишь принимают к сведению военные цели, поставленные в повестке дня генералами Пентагона. И всё выполняют безропотно», – пишет автор публикации.

Передача системы “Patriot” Киеву в результате решения Высшего совета обороны произошла с некоторой задержкой по электоральным причинам: Йоханнис баллотировался на пост генсека НАТО.

«Как мы знаем, президент Йоханнис оказался неспособен выдвигать возражения в частных беседах с Джо Байденом. О компенсации в миллиард долларов не может быть и речи. Даже эти деньги (чрезвычайно большие, если иметь в виду экономическое положение страны) не могли быть предметом переговоров о поддержке Рютте на пост главы НАТО. Издевательство в известном ныне стиле. Все, о чем просили румынские представители, — это замена системы “Patriot” на «нечто подобное». Возможно, более дорогое», – отмечает Ончу.

Но теперь, по его словам, даже эту минимальную, досадно половинчатую просьбу невозможно будет выполнить. Пентагон уже заявил о намерении отправить в Украину все свое самое современное вооружение, включая три системы “Patriot”, которые Румыния должна была получить в ближайшие годы.

На последней стометровке перед вчерашним заседанием Высшего совета обороны в ведущих СМИ появилась информация, согласно которой министерство национальной обороны дало отрицательное заключение по поводу передачи Киеву системы Patriot. Этот отчет по необъяснимым причинам исчез во время примерно 50-минутных переговоров между Йоханнисом и силовиками в Высшем совете обороны.

Ни спецслужбы, ни Минобороны не возражали против доставки Киеву товаров на миллиард долларов.

«Так что есть два варианта: либо минобороны пытается заставить нас поверить, что в руководящих структурах еще осталось несколько генералов-патриотов – по крайней мере, зачаточных, либо озлобленное Глубинное Государство из Котрочень (резиденция румынского президента. – прим.) представило министерству «отчет о возможностях» и министр заткнул рты генералам, которые теоретически были против катастрофической сделки. Как бы то ни было, Йоханнис и его банда генералов из Котрочень оказываются не только предателями национальных интересов, но и совершенно неспособны извлечь для Румынии минимальные выгоды, прежде чем все рухнет», – резюмирует Адриан Ончу.