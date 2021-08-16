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16.08.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Газ, Германия, Дзен, Политика, Россия, Экономика, Энергетика
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Йорг Мойтен: «Отказ от «СП-2» станет концом промышленной Германии»

Из-за непродуманной политики канцлера Ангелы Меркель в Германии возникла критическая ситуация в энергетике. Об...

Из-за непродуманной политики канцлера Ангелы Меркель в Германии возникла критическая ситуация в энергетике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил председатель входящей в бундестаг партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен.

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«Непродуманный отказ канцлера Меркель от мирного использования ядерной энергетики привел к тому, что в Германии возникла критическая ситуация в энергетической отрасли. Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой «Северный поток-2» стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия», – считает глава партии.

При этом он указывает, что потенциальный приход к власти партии «Зеленые» в результате осенних выборов чреват для экономики Германии катастрофическими последствиями.



«Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию СП-2»]. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии», – предупреждает Мойтен.

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