«Ё**ные совки!» – Монтян разоблачает банду Зе

17.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Администрация Владимира Зеленского по примеру своих предшественников сгоняет работников бюджетной сферы на празднование «Дня независимости», который отмечается на Украине 24 августа.

Документы об обязательной явке бюджетников на репетицию торжеств опубликовала киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Е**ные Зе-совки. Борцуны с советским прошлым. Объявляют принудительный сбор бюджетников. А то подозревают, что мало кто попрется на Крещатик в 9 утра 24-го вместо того, чтобы спокойно отдохнуть дома», – комментирует Монтян.