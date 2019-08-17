17.08.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Украина
Просмотров:

«Ё**ные совки!» – Монтян разоблачает банду Зе

Администрация Владимира Зеленского по примеру своих предшественников сгоняет работников бюджетной сферы на празднование «Дня независимости», который отмечается на Украине 24 августа.

Документы об обязательной явке бюджетников на репетицию торжеств опубликовала киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Е**ные Зе-совки. Борцуны с советским прошлым. Объявляют принудительный сбор бюджетников. А то подозревают, что мало кто попрется на Крещатик в 9 утра 24-го вместо того, чтобы спокойно отдохнуть дома», – комментирует Монтян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть