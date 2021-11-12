Just business: Белоруссия сдает позиции в мигрантском кризисе

Новости Украины

Белорусская национальная авиакомпания «Белавиа» прекращает перевозить из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена.

Об этом сообщается на сайте компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», — говорится в сообщении.

Накануне авиакомпания Turkish Airlines отказалась брать граждан Сирии, Ирака и Йемена в самолеты до Минска.

Польские телеграм-каналы объясняют действия «Белавиа» страхом перед очередными европейскими санкциями. Напомним, ЕС через «сливы» в СМИ угрожал новыми рестрикциями в адрес не только Белоруссии и Турции, но и российского «Аэрофлота», который вообще не осуществляет рейсы между Минском и Ближним Востоком.

«Белавия» вообще демонстрирует как бы независимость от белорусских властей. Летом, когда президент Александр Лукашенко обещал открыть прямые перелеты Минск-Симферополь, руководство компании заявило, что не считает такие рейсы экономически оправданными и боится санкций. Тогда «Белавиа» поддержал министр иностранных дел Владимир Макей. Сейчас и он, и Лукашенко на словах признают российский статус Крыма, но «Белавиа» упорно стоит на прежних позициях. На ее сайте Симферополь – по-прежнему украинский город.

Самодеятельность государственной авиакомпании по геополитическим вопросам в авторитарной Белоруссии маловероятна. Поэтому капитуляция «Белавиа» перед европейским давлением была, скорее всего, санкционирована Лукашенко. Но, возможно, что эта уступка носит пока тактический характер. Бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич полагает, что «Белавиа» боится вытеснения с рынка «Аэрофлотом».

«Убийство «Белавиа» весьма выгодно Москве. «Белавиа» исчезает – заходят другие перевозчики. Инфраструктурой аэропортов начинают пользоваться русские. Через два года после банкротства можно говорить о восстановлении полетов, но небо над Белоруссией будут контролировать Росси», – сказал Тышкевич в интервью youtube-каналу Politeka Online.

Стратегически Лукашенко пока Евросоюзу не уступил. Он накопил достаточное количество мигрантов, позволяющее поддерживать кризис на границе на прежнем уровне интенсивности. Сейчас приезжих с Ближнего Востока собирают в различных точках Минска и организованно отправляют в сторону Польши. К тому же, авиарейсы из Дубая, откуда прибывает значительная часть курдов, никто не отменял.

Периодически достаточно большие группы мигрантов прорывают границу и проходят вглубь польской территории. Одна такая группа прорвалась сегодня. Усиливается давление и на Литовской границе.

Несмотря доминирующую в белорусской пропаганде риторику о том, что мигрантский кризис провоцирует Польша, чтобы столкнуть Россию и НАТО, на деле все понимают, что за эскалацией стоит Минск, который хочет таким образом вынудить ЕС к переговорам с «незаконным режимом Лукашенко» о возобновлении соглашения о реадмиссии. Это будет означать не только формальное признание, но и финансирование «режима».

«Идея «коридора» через территорию Польши в Германию может стать реальностью. С точки зрения интересов Беларуси такое решение тоже приемлемо. Главное для нашей страны – это прекращение эскалации на границе и безопасность жизни людей, которые ищут убежища в Европе. В таком случае никакие особенные «переговоры» не нужны. Мигранты будут просто транзитироваться в Евросоюз по открытому каналу», – написал в своем телеграм-канале провластный белорусский политолог Александр Шпаковский.

Тышкевич считает, что мигранский кризис – часть большой игры Минска с Евросоюзом. По его мнению, Лукашенко готов уступить в этом вопросе, чтобы выиграть свою легитимацию на Западе.

Оппозиционный эксперт прогнозирует, что переговоры ЕС с Белоруссией начнутся послу проведения референдума по изменениям белорусской конституции. Повторится ситуация с признанием «режима» Мадуро в Венесуэле. Формальное изменение баланса внутри Белоруссии даст возможность начать с ней переговоры, не потеряв лицо.

Количество мигрантов на границе, читает эксперт, уменьшится за два месяца до появления этого повода. Причиной тому станет не уступчивость Лукашенко, а суровая белорусская зима, которую просто не вынесут теплолюбивые курды.