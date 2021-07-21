К 30-летию независимости Украина подходит в состоянии паники

21.07.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Внешняя политика Украины оказалась в тупике, из которого практически невозможно выбраться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Апостроф», пишет эксперт киевского Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Прошло два года, и внешняя политика президента Владимира Зеленского зашла в еще более глухой тупик, чем тот, в котором пребывала до его сенсационной победы. К тридцатилетнему юбилею независимости мы подходим с нарастающей паникой и путаницей во внешнеполитической риторике. Проступают знакомые по прошлому метания между «стратегическими» партнерами – только вместо России теперь туманные намеки на «Восток», – отмечает Капитоненко.

Он также добавляет, что со стороны официального Киева слышатся бессильные упреки в сторону Запада о том, что Украину надо поддерживать сильнее, хотя аргументов в пользу этого утверждения «ожидаемо меньше, чем было в золотую эру украинской многовекторности».

«Запутанная риторика в исполнении украинских политиков за последние пару месяцев – это симптом глубокого кризиса и дефицита работающих идей. В любой непонятной ситуации говорить о нашем стремлении вступить в НАТО и ЕС – неработающий рецепт. Можно, конечно, заниматься имитацией и повторять в чем-то путь предыдущего президента, только на более простом уровне, например, подписывая с отдельными европейскими странами ничего не значащие декларации о поддержке стремлений Украины вступить в ЕС. Но Украина не в том положении, чтобы позволить себе пустую, декларативную и нерезультативную внешнюю политику», – убежден политолог.

«Неумение распознавать риски и видеть реальные угрозы нельзя компенсировать декларациями и пропагандой. Пожалуй, пока это основной урок внешней политики президента Зеленского», – резюмирует Капитоненко.