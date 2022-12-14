«К-52» – это ужас для нашей бронетехники» – украинский авиаэксперт о российских вертолётах

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Российские вертолеты «К-52» необходимо уничтожать еще на аэродромах, поскольку ввиду большого ассортимента противотанковых ракет и тихого хода, что особенно актуально сейчас из-за сезонного отсутствия естественной маскировки на местности, они представляют собой чрезвычайную опасность для бронетехники ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень опасные. В России их достаточно много (российских разведывательно-ударных вертолётов «Kа-52» – ред.). Эти вертолеты достаточно тихие. Если наши бойцы на передовой еще слышат, как подлетают самолеты и успевают спрятаться, то, когда подлетают с тылу вертолеты, еще и против ветра, чтобы не было слышно звука, и делают «горку», запускают ракеты, то таким образом этот удар может быть для передовых подразделений неожиданным. Кроме этого, эти вертолеты имеют большой ассортимент разных противотанковых ракет, и сейчас в условиях, когда мы не можем спрятать боевую технику в «зеленке», потому что деревья голые, одновременно перекрасить в белый цвет большое количество боевой техники тоже сложно, они могут быть опасными для всех видов нашей боевой техники – танковой, бронетранспортеров, грузовиков. Опасность заключается в большом их количестве и в их боевых возможностях. Это опасная для нас вещь, нужно уничтожать их как можно больше, а, главное, нужно наносить удары по их передовым аэродромам», – заявил Романенко.