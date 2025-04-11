К 80-летию Победы в Крыму увековечат память крымско-татарских героев Великой Отечественной войны

Катя Добрина.  
11.04.2025 17:59
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 258
 
Вооруженные силы, День Победы, Дзен, История, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина


К 80-летию Победы увековечат память героев Великой Отечественной  войны из числа крымских татар, чьи подвиги были незаслуженно забыты при Украине.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил депутат Государственного совета РК Ибраим Ширин , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К 80-летию Победы увековечат память героев Великой Отечественной  войны из числа крымских татар, чьи...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы устанавливаем бюсты, мемориальные доски, в честь героев называем учебные заведения, библиотеки. Это всё ещё предстоит, но к 9 мая вы увидите новые открытые памятники и мемориальные доски.

Что можно сказать об Украине, в который мы жили – это  такой вот динозавр или чудовище, которое разбивало национальное внутреннее самосознание и тянуло какую-то искусственную любовь ко всему западному, что нам чуждо. Крымские татары оказались в этой всей истории разменной монетой, и это обидно.

Но сегодня мы видим, что через наших героев  идет возрождение духа крымских татар. Мы можем сегодня устраивать свои музеи, строить мечети, ставить памятники, и «нет» нигде не говорят. В какой посёлок ни пойдёшь – вот, такой-то герой, вот информационная  архивная справка от музея «Тавриды», – все двери открыты.

Из Усть-Кута, ныне Приветное, город Алушта,  77 человек ушли на фронт, крымских татар. При Украине всячески были против, а сегодня все идут навстречу. Мы собираем архивные данные,  и в течение года-полутора будет уже мемориальный комплекс, в котором наши герои будут увековечены», – подчеркнул Ширин.

Самым известным примером мужества, чести и доблести крымских татар в годы Великой Отечественной войны является дважды герой Советского Союза, летчик-ас Амет-Хан Султан.

Но помимо него есть еще семь героев СССР: летчик Абдураим Решидов, командир стрелкового батальона Абдуль Тейфук, инженер Узеир Адураманов, Сейтнафе Сеитвелиев, Ибраим Беркутов, Анатолий Абилов, Эмир-Усеин Чалбаш. Кроме них есть еще кавалеры Орденов Славы, которые приравнивались к званию «Герой Советского союза».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить