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Бошнякский и хорватский члены Президиума Боснии и Герцеговины призвали контингент НАТО в стране – EUFOR, оказать содействие боснийской полиции и спецслужбам в аресте руководства Республики Сербской.

Сербская представительница Президиума наложила вето на этот призыв, и это право было подтверждено Народной скупщиной РС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Президиуме БиГ произошла ситуация, когда сербская представительница Желька Цвиянович оказалась в меньшинстве против бошнякского члена Дениса Бечировича и псевдохороватского члена (избран благодаря голосам бошняков и тому, что Запад слил бошнякское большинство и хорватское меньшинство в один энтитет – Федерацию БиГ) Желько Комшича.

Последние призвали размещённый в стране оккупационный контингент европейских стран НАТО EUFOR, оказать содействие подчиняющимся бошнякскому Сараево силовым структурам арестовать президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра РС Радована Вишковича и председателя парламента РС Ненада Стевандича по подозрению в подрыве конституционного строя. Причиной этого стало игнорирование ими решений западного надсмотрщика за Боснией – Верховного представителя по БиГ, немецкого дипломата Кристина Шмидта, получившего свой пост в обход одобрения Совбеза ООН и потому считающегося РС и Россией нелегитимным.

В ответ Цвиянович наложила вето на этот призыв Бечировича и Комшича, как наносящий ущерб жизненно важным интересам Республики Сербской. Однако по существующему законодательству подобную формулировку должен подтвердить парламент боснийских сербов – Народная скупщина РС. И здесь у руководства республики возникли опасения, поскольку незадолго до этого представители оппозиции Республики Сербской при посредничестве британского посла провели сепаратные переговоры с бошнякскими политиками. Поэтому ожидалось, что первые могут устроить предательский демарш во время голосования.

«После того как в двух турах голосования по пункту повестки дня «Обзор внутриполитической ситуации в БиГ в связи с атакой властей Республики Сербской на конституционный строй БиГ» я проиграла в двух турах голосования, я решила инициировать механизм защиты жизненно важных интересов республики, поскольку считаю, что наш институциональный ответ через Народную скупщину является лучшей защитой от попыток использовать Президиум БиГ для сведения политических счётов. У EUFOR нет полномочий оказывать помощь органам внутренней безопасности, как это требуется в спорном заключении!», – обратилась к сербским депутатам Желька Цвиянович.

В итоге прозападной оппозиции не удалось осуществить предательский саботаж: за вето Цвиянович проголосовали 64 депутата, против – только семеро, и ещё двенадцать оппозиционеров уклонились от голосования, что не помешало достичь кворума.