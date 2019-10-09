«К бою!» – полиция открыла огонь при столкновении с нациками в Донбассе

09.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Украинские националисты, пытавшиеся проехать в прифронтовое Золотое для срыва возможного разведения войск, были задержаны местной полицией на блокпосту вблизи города Кременная на Луганщине.

Об этом сообщают сами националисты в своем Telegram-канале «Последний блокпост», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Людей, которые массово едут со всей Украины в Золотое, задерживают на блокпостах. Власть откровенно срывает мирную акцию патриотов против капитуляции! Еще один блокпост в селе Кременное. Колонну с неравнодушными украинском и национальные флаги не пускают на мирную акцию в Золотое. Власть боится добровольцев и мешает встать на защиту граждан», – написали националисты.

После этого радикалы заявили, что полиция якобы «открыла стрельбу по ветеранам и активистам», несмотря на то, что после агрессивного поведения боевиков выстрел полицией был сделан в воздух.

«Сегодня сюда несколько часов назад прибыла колонна. Моей личной инициативой было предоставить все списки людей и паспорта, чтобы пройти контроль и проехать дальше. Но задача была другая – задержать нас. Поэтому нас сначала обманом забили в специальный отстойник, куда загнали все машины, потом начали задавать вопросы, потом перестали проверять документы.

Все это началось превращаться в накал на этом блокпосте. Но точкой стало, когда один из полицейских просто над головами ветеранов и волонтеров начал стрелять из огнестрельного оружия. Сначала он, кажется сделал один выстрел, потом дал команду, чтобы люди отошли и дал команду своему подразделению «к бою», чтобы они так же применяли оружие против ветеранов, волонтеров и активистов, которые там были», – рассказал о произошедшем экс-командир нацбата «Азов» Максим Жорин, отметив, что после этого боевикам все-таки удалось пройти блокпост.

Донецкий журналист Сергей Макаренко, комментируя данную ситуацию, высказал мнение, что все происходящее может быть специально спланированной Киевом операцией.

«Полиция стреляла в воздух, и эта акция вполне может быть спланированной в целом. Например, ВСУ выходят из Золотого, а нацики заходят и занимают их позиции. Формально Зеля выполнил договоренности, но фактически «в мене нiчого не вийшло, ви ж бачите, тут нацiоналiсти». И овцы целы, и волки сыты», – написал он в своем Telegram-канале.