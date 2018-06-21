21.06.2018, Москва, Елена Острякова

1 137 просмотров

К чему бы это? В России облегчат проведение митингов

Верховный суд РФ существенно облегчит условия проведения митингов России. Об этом пишут сегодня «Известия». Интересно, что такую информацию газета обнародовала накануне анонсированных профсоюзами, левыми силами и прозападными либералами митингов против объявленного властями плана по повышению пенсионного возраста в России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Проект постановления, подготовленный ВС, сужает список потенциальных аргументов для переноса времени или места проведения митингов. По мнению Верховного суда, неудобства для граждан, не участвующих в мероприятии, или «предположения органа публичной власти» о возможном возникновении таких неудобств сами по себе не могут быть уважительной причиной для переноса. Речь идет, например, о помехах движению пешеходов или о неудобствах, связанных с необходимостью временно изменить маршруты движения транспорта», – говорится в публикации.

Организация нескольких мероприятий на одной территории — тоже не повод менять место или время, подчеркивает ВС

После принятия постановления ВС местные власти не смогут организовывать ярмарки и концерты, чтобы помешать проведению митинга, считает председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Отказать в согласовании мероприятия можно будет лишь в том случае, если о ярмарке было объявлено заранее — к тому же, придется доказать, что совместное проведение мероприятий невозможно по соображениям безопасности, подчеркнул юрист.

Он также обратил внимание, что проект постановления обязывает органы власти мотивировать свои предложения о переносе места или времени митинга.