К чему может привести украинизация школ в Польше

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек утверждает, что польские школы готовы принять с сентября дополнительно 200-300 тысяч учеников из Украины.

По его оценкам, в настоящее время в Польше проживает от 700 до 800 украинских детей школьного возраста. Однако 200 тысяч из них учатся дистанционно и не пользуются польской системой образования.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В предыдущие месяцы в Польше по инициативе местных властей проводилась кампания украинизации школ. Это включало размещение надписей и объявлений на украинском языке, а также украинских флагов и символов. Учителя были обременены дополнительными сопутствующими обязанностями. Даже если в школе было несколько украинских детей, на практике вся организация преподавания была изменена.

Среди жителей Польши есть те, кто выражает опасения по поводу такого положения дел.

Проблема в том, что лишь небольшой процент молодых украинцев намерен интегрироваться в польское общество. Если они останутся – а об этом заявляет большинство их родителей – на польской территории, может получиться так, что будут созданы закрытые общины, украинские гетто, населенные людьми, не знающими польского языка.