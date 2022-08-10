К чему может привести украинизация школ в Польше

10.08.2022  16:34 (Мск), Варшава
Анджей Делонга.  
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Дзен, Образование, Польша, Украина
Новости Украины

Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек утверждает, что польские школы готовы принять с сентября дополнительно 200-300 тысяч учеников из Украины.

По его оценкам, в настоящее время в Польше проживает от 700 до 800 украинских детей школьного возраста. Однако 200 тысяч из них учатся дистанционно и не пользуются польской системой образования.

Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек утверждает, что польские школы готовы принять с...

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В предыдущие месяцы в Польше по инициативе местных властей проводилась кампания украинизации школ. Это включало размещение надписей и объявлений на украинском языке, а также украинских флагов и символов. Учителя были обременены дополнительными сопутствующими обязанностями. Даже если в школе было несколько украинских детей, на практике вся организация преподавания была изменена.

Среди жителей Польши есть те, кто выражает опасения по поводу такого положения дел.

Проблема в том, что лишь небольшой процент молодых украинцев намерен интегрироваться в польское общество. Если они останутся – а об этом заявляет большинство их родителей – на польской территории, может получиться так, что будут созданы закрытые общины, украинские гетто, населенные людьми, не знающими польского языка.

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