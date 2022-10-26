К чему приведёт присутствие «миротворцев» НАТО на украинско-белорусской границе

Новости Украины

Киевский режим устами представителя Зеленского в Верховной раде Федора Вениславского предложил официально ввести на территорию Украины иностранные войска. Разместить их он предложил на границе с Белоруссией.

На первый взгляд замысел просчитывается легко. В Киеве рассчитывают убить одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, о чем сказал и Вениславский, размещение «миротворцев» из дружественных режиму Зеленского стран позволит снять с приграничной территории части ВСУ, после чего перебросить их на фронт. С другой – таким образом, Киев хочет подстраховаться от гипотетической атаки российских и белорусских войск на Луцк и Львов, которой на Украине сейчас модно пугать обывателей. Одно дело атаковать позиции ВСУ и совсем другое – войска других стран, имеющих статус миротворческих подразделений. Во втором случае есть риск серьезной эскалации.

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Вот только сам Вениславский тут же признал, что шансы такой военной операции даже в среднесрочной перспективе близки к нулевым. На территории Белоруссии попросту нет достаточных для нее сил и средств. Более того, секретом Полишинеля является и то, что танки и бронетехника, которые расконсервируются сейчас на белорусских базах хранения, направляются не на юг, а на восток. Это вполне вписывается в картину помощи Белоруссии союзнику, но явно противоречит версии о грядущем российско-белорусском походе на Львов. А, поскольку риск такого похода минимален, то и в международном миротворческом контингенте в украинско-белорусском приграничье особой необходимости нет.

Значит, имеет смысл поискать другие, неявные мотивы. С инициативой ввода «миротворческих сил» Украина выступает уже не впервые. И каждый раз Россия и Белоруссия были категорически против. В этот раз для того, чтобы привести на Украину иностранные войска и расположить их на белорусской границе решили вообще никого не спрашивать. Территория украинская, кого хотим – того и приглашаем.

Миротворческого контингента ООН на Украине точно не будет, на подобную резолюцию гарантированно наложит вето Россия. Да и сомнительно, что Украина даже будет пытаться такое решение провести. Скорее всего, пригласят НАТОвцев. А это значит, что контингент будет нейтральным и миротворческим примерно в той же степени, что и сайт «Миротворец».

Присутствие явно враждебного к Белоруссии иностранного военного контингента в непосредственной близости от белорусской границы неплохо вписывается в еще один сценарий, о котором активно говорят уже в самой Белоруссии. Не далее, как сегодня первый зампредседателя белорусского КГБ Сергей Теребов заявил, что с 2020 года американцами было потрачено 130 миллионов долларов на дестабилизацию обстановки в Белоруссии с целью свержения действующей власти и переориентации республики на Запад по украинскому образцу.

Несмотря на то, что инвестиции себя явно не оправдали, останавливаться они не собираются. Уже в ноябре-декабре этого года, по словам Теребова, ожидается новый виток раскачки напряженности. Причем, «беглая» оппозиция в последние месяцы сильно радикализовалась и ни о каких «мирных переменах» уже не вспоминает. Ставка открыто делается на силовое противостояние.

BYPOL уже рапортует о подготовке сотен боевиков, как минимум, на территории Польши, а полк имени Калиновского объявил о формировании «силового резерва» на территории Белоруссии. Подобная активность говорит о том, что серьезное обострение ситуации может произойти уже скоро. Белорусские спецслужбы подтверждают – это не просто слова.

11 октября председатель КГБ Иван Тертель сообщил о том, что на Украине подготовлен вооруженный захват райцентра на территории республики для дальнейшего развития наступательной операции. Лично я сомневаюсь, что этот план будет реализован, но к крупным диверсиям и терактам нужно быть готовыми.

И именно в этом опасность нахождения в приграничье военных НАТО. В качестве миротворцев они там даже в среднесрочной перспективе не нужны. Это признают даже в офисе Зеленского. А вот для содействия разного рода боевикам в агрессии против Белоруссии они могут быть незаменимы. Все обвинения они, конечно, будут опровергать, а статус «миротворцев» послужит неплохим щитом.

Именно поэтому я считаю вполне вероятное в ближайшее время появление на Украине рядом с Белоруссией вояк НАТО крайне недружественным шагом, реальной целью которого является грубое вмешательство во внутренние дела и дестабилизация обстановки в республике.