К чему приведёт противостояние США с Ираном

27.04.2020, Москва, Александр Ростовцев

Страсти по COVID-19 успели затмить ирано-американские разборки, вызванные убийством генерала Сулеймани. Однако было бы ошибочно считать, что инцидент исчерпан.

На прошлой неделе стороны обменялись угрожающими заявлениями. Сначала Вашингтон, а за ним и Тегеран публично пообещали топить плавсредства друг друга.

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Началось с того, что Трамп, обожающий оповещать о своих решениях через Твиттер, заявил: «Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов…»

Речь идет об «оскорбительных» действиях иранских сторожевых катеров, «опасно приблизившихся» к американским военным кораблям. В начале прошлой недели 11 иранских катеров маневрировали вблизи кораблей 5-го флота ВМС США в районе Персидского залива, не отвечая на истошные радиосигналы не на шутку встревоженных американцев. Спустя час иранские патрули отозвались и отступили.

Стороны, как и следовало ожидать, обвиняют друг друга в провокационных действиях.

На угрозу Трампа немедленно выскочил поиграть мускулами командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Салами: «Я приказал нашим ВМС уничтожать любые американские террористические силы в Персидском заливе, которые угрожают безопасности военных кораблей или гражданских судов Ирана…»

Прозвучало внушительно, однако, следует признать, что ВМС Ирана и 5-й флот ВМС США находятся в слишком разных весовых категориях, и не горстке иранских фрегатов, корветов и патрульных и ракетных катеров всерьёз угрожать американской авианесущей группировке.

С другой стороны, в составе иранских ВМС имеется некоторое количество мини-субмарин собственной разработки, а также три дизель-электрические подводные лодки 877ЭКМ «Варшавянка» российского производства, прозванные «чёрными дырами в океане» за малошумность и незаметность.

Наблюдатели отмечают, что в определённой ситуации и при достаточном уровне подготовки экипажей, именно они способны задать жару надводным кораблям американцев.

ВМС Ирана следует отнести к разряду «москитного флота», задача которого сводится к борьбе с танкерами вероятного противника на морских коммуникациях.

Но самым опасным для авианосных групп США в регионе по праву считается ракетное оружие, на которое Иран не жалеет сил и средств.

Летом 2019 года командующий КСИР сделал заявление, что Тегеран отныне способен наносить удары по авианосцам в море на большом расстоянии. Но даже ежу понятно, что применение ракет по авианосцам выльется в полномасштабную войну между Ираном и США с их союзниками.

В общем-то, добрая драка с применением ракетного вооружения и ковровых бомбометаний не нужна ни США, ни Ирану. Но, как ни странно,

лёгкая заварушка выгодна обеим сторонам. Главное – вовремя остановиться.

Как Вашингтон, так и Тегеран столкнулись с тяжёлыми проблемами с экономикой, вызванными пандемией «ковидлы». Причём, в США уже сейчас галопирует безработица и резкое падение доходов населения, угрожающие серьёзными внутренними потрясениями для страны в случае, если власти и крупный бизнес не смогут решить проблему в ближайшее время.

Дела Ирана ничуть не лучше из-за режима западных санкций, практически перекрывших нефтяной экспорт Тегерану. Небольшая войнушка способна встряхнуть население с обеих сторон, отвлечь от насущных проблем и сплотиться против внешнего врага, хоть и на время.

Американцы с помпой уконтрапупят иранский катер, иранцы в ответ попортят какой-нибудь американское вспомогательное судёнышко, мировые СМИ содрогнутся, переключив внимание с «короны» на «ответ Свободного Мира зарвавшимся аятоллам».

Приятным, но до обидного коротким подарком от президента Трампа для американских сланцевиков стал его «твит», спровоцировавший небольшой рост нефтяных котировок, вызванный риском конфликта на Ближнем Востоке.

Не секрет, что «маленькая победоносная война» давно взята на вооружение американскими властями для решения целого спектра вопросов: от гашения неприятных скандалов в высоких кабинетах, до взвинчивания цен на «чёрное золото».

Как бы цинично это ни прозвучало, но небольшие ирано-американские «тёрки» сыграли бы на руку и России. И не только для роста котировок URALS.

Иран – довольно сложный партнёр и союзник, играющий в собственную игру на Ближнем Востоке. Так уж сложилось, что наши интересы в Сирии, касающиеся уничтожения ИГИЛ и поддержки правительства Башара Асада, совпадают.

Однако, практически помножив на ноль «бармалеев», российские интересы в Сирии столкнулись с турецким экспансионизмом. По сообщению информированных источников, иранская сторона решила обратить себе на пользу сложившуюся ситуацию, начав осторожное продвижение своих людей на командные посты в Сирийской армии и в окружение Башара Асада с целью нивелировать российское влияние.

Приуменьшать возможные риски не следует: Россия всегда была сильна на полях сражений, но редко когда выигрывала подковёрные схватки. Достаточно вспомнить упущенные победы на Балканах, когда в освобождённой от османского ига Болгарии к власти пришли германофилы, или усилия СССР в войне против талибов, позорно слитые Ельциным, что привело к расползанию исламистской заразы по всему постсоветскому пространству. Есть и другие примеры.

В общем, Иран нам по-своему дорог, но в нашем материальном мире – своя рубашка ближе к телу.